Neustadt- Kennzeichen geklaut

Beide Kennzeichen stahlen Unbekannte von einem schwarzen VW. Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr am Samstag (24.02.2024) und 20:25 Uhr am Sonntag (25.02.2024) entfernten die Diebe die untere Steckleiste der Kennzeichenhalterung und entnahmen die Nummernschilder. Der AU stand während des Diebstahls auf dem Verbindungsweg zwischen Bahnhofstraße und der Straße „Im Hattenrod“. Zeugen, die Hinweise zu den Langfingern geben können, werden gebeten, die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0 zu kontaktieren.

Ebsdorfergrund-Heskem-Mölln: Traktor gestohlen

Unbekannte schraubten in der Nacht zu Samstag (24.02.2024) Zaunelemente „Am Alten Bahnhof“ ab und drangen so auf das Grundstück eines Handwerkbetriebs ein. Hier machten sie sich an drei Traktoren zu schaffen. Aus einem bauten sie ein GPS-Gerät aus. In diesem und einem zweiten Traktor versprühten die Diebe Löschpulver aus einem Feuerlöscher. Einen dritten Traktor verluden sie vermutlich auf deinen Lkw und stahlen den 10.000 Euro teuren John Deere. Hinweise zu den Dieben, die offenbar gegen 01:30 Uhr zuschlugen, erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- geschlagen und getreten

Zwei Männer attackierten am Freitagabend (23.02.2024) in der Temmlerstraße einen 51-Jährigen. Aus bislang unbekannter Ursache schlugen und traten sie auf den am Boden liegenden Mann ein. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung Parkdeck des Einkaufsmarktes. Wer hat die Auseinandersetzung gegen 18:50 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den beiden, laut Zeugenaussagen etwa 30 Jahre alten, türkisch aussehenden Tätern geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf: Streit zwischen Familien eskaliert – Fünf Verletzte

Ein Streit zwischen zwei Familien geriet am Sonntagabend (25.02.2024) in einem Hinterhof in der Bachgrundstraße außer Kontrolle. Ein 32 Jahre alter Mann wurde nach jetzigem Kenntnisstand mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere wurden leicht verletzt. Zeugen hatten gegen 18:25 Uhr die Polizei alarmiert und die Auseinandersetzung zwischen den rund 20 Personen gemeldet. Die Polizei in Biedenkopf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Unfallfluchten:

Biedenkopf: Zwischen dem 21.02.2024, 12:00 Uhr und dem 22.02.2024, 09:30 Uhr, touchierte offenbar beim Abbiegen ein Unbekannter einen in der Brüder-Grimm-Straße abgestellten VW Fox. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein dunkler Lkw mit Anhänger von der Brüder-Grimm-Straße aus nach rechts in die Straße „Auf der Kreuzwiese“ in Richtung der Beruflichen Schulen einbog. Vermutlich scherte das Heck des Lkws / Anhänger beim Abbiegen aus und riss die rechte Fahrzeugseite des geparkten VW auf. Der Unfallfahrer hinterließ einen 5.000 Euro teuren Schaden. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat den Zusammenstoß mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Lkw mit dunklem Anhänger geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Amöneburg: Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Samstag (24.02.2204) gegen 18:35 Uhr. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der K 95 von Amöneburg kommend in Richtung der L 3048. Auf dieser Strecke kam ihm ein Unbekannter entgegen. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, touchierten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Am Spiegel des schwarzen B180 entstand ein 600 Euro teurer Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer weiter. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.