Wildunfall

Um 13:10 Uhr kollidierte gestern Mittag ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Quedlinburg mit einem Reh als er auf der B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege unterwegs war. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Diebstahl aus Gartenlaube

Zwischen dem 18.02.24 und dem gestrigen 25.02.24 wurde im Kleingartengelände „Wanfrieder Allee“ in Wanfried eine Gartenlaube aufgebrochen. Zuvor verschafften sich der oder die Täter Zutritt auf das Gelände, wobei ein Bewegungsmelder beschädigt wurde. An der Gartenlaube wurden drei verschlossene Türen aufgehebelt und aus dieser ein Cityrad, eine Kettensäge und ein Werkzeugkoffer entwendet. Der gesamte Schaden wird mit ca. 1100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250 .

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:09 Uhr ereignete sich gestern Morgen auf der L 3423 ein Wildunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra war zu dieser Zeit zwischen Netra und Holzhausen unterwegs, als ein Reh querte und von dem Pkw erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

In der Zimmerplatzstraße in Epterode wurde in der Nacht vom 23./24.02.24 eine Freisprechanlage samt Kamera, die an einem Einfamilienhaus angebracht war, abgerissen und damit beschädigt. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinwiese: 05602/93040.