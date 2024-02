Korbach: Die Polizei-News

Allendorf/Eder – Zwei Pedelecs gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelecs aus einem Gartenhausanbau in Allendorf/Eder.

Die Täter gelangten auf das Grundstück in der Straße Am Goldberg. Dort entwendeten sie die beiden Pedelecs der Marke Cube im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro aus einem Gartenhausanbau. Die Bikes waren mit Schlössern gesichert.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Aroslen-Helsen – Einbrecher scheitert an Tür

Am Freitag (23. Februar) zwischen 19.15 und 23.45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Hebbergweg in Bad Aroslen-Helsen einzubrechen.

Seine Versuche eine Tür aufzuhebeln scheiterten, so dass er ohne Beute flüchten musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Willingen – Container aufgebrochen, Heizkörper gestohlen

Auf Heizkörper abgesehen hatten es Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen in Willingen.

Ein Verantwortlicher des Skiclubs Willingen meldete am Sonntagmorgen bei der Polizei Korbach, dass mehrere Container im Bereich der Mühlenkopfschanze aufgebrochen wurden.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass die unbekannten Täter die Türen an insgesamt vier Containern aufgehebelt hatten. Aus den Containern entwendeten sie die Elektroheizgeräte, nachdem sie diese von den Wänden gerissen hatten. Weitere Container wurden versucht aufzuhebeln.

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 600 Euro, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg – Einbrecher in Reparaturladen für Mobiltelefone

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Reparaturladen für Mobiltelefone in der Frankenberger Bahnhofstraße ein.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Geschäfts ein. Dadurch konnten sie an eine dahinter befindliche Glasvitrine gelangen, die sie ebenfalls einschlugen. Aus der Vitrine entwendeten sie mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 550 Euro. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.