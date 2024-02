Bundespolizeieinsatz wegen randalierender Fußballfans in Regionalbahn

Wegen einer Gruppe randalierender Fußballfans mussten am

Samstagabend (24.2. / gegen 19 Uhr) Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel

ausrücken. In dem Regionalexpress (RE 30) auf der Fahrt von Treysa in Richtung

Kassel sollen vermutlich etwa 120 Anhänger des KSV Hessen Kassel in einem

Zugabteil mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. Dabei wurden u.a.

Armlehnen, Sitze sowie ein Rollladen beschädigt worden sein. Die exakte

Schadenshöhe steht noch nicht fest und muss ermittelt werden. Gegen 19:31 Uhr

fuhr der Zug im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ein, wo die Fans den Zug verließen.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer

weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561/81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Brand von Gartenlaube auf Schulgelände: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel-Nord: Zum Brand einer Gartenlaube auf einem Schulgelände in der Quellhofstraße in Kassel sind die Feuerwehr und die Polizei am Freitagabend gegen 18:30 Uhr gerufen worden. Die im umzäunten Schulgarten stehende Holzhütte war im weiteren Verlauf gelöscht worden, wurde aber dennoch völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf mehrere Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen spricht vieles dafür, dass die Hütte, in der Gartengeräte und Werkzeug gelagert worden waren, angesteckt wurde. Zuvor waren die unbekannten Täter offenbar über den 1,70 Meter hohen Zaun geklettert, um in den Schulgarten zu gelangen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Personen im Bereich der Brandstelle gesehen oder anderen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Nach Auto-Aufbrüchen: Streife nimmt 40-Jährigen dank Zeuge fest

Kassel-Wesertor und Fasanenhof: Dank eines Zeugen gelang der Polizei am Samstagmittag nach Auto-Aufbrüchen in den Kasseler Stadtteilen Wesertor und Fasanenhof die Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Zeuge hatte den 40-Jährigen gegen 12:20 Uhr dabei ertappt, wie dieser in der Simmershäuser Straße den geparkten VW Golf seines Vaters durchsuchte. Daraufhin war der ihm unbekannte Mann zunächst geflüchtet, konnte aber von ihm eingeholt, festgehalten und anschließend der alarmierten Streife des Polizeireviers Nord übergeben werden. Bei der Durchsuchung des aggressiven 40-Jährigen aus Kassel fanden die Beamten ein Einhandmesser, weshalb ihm der Tatvorwurf des Diebstahls mit Waffen gemacht wird. Bereits kurz zuvor war nicht weit entfernt, in der Mönchebergstraße, ein geparkter VW Caddy aufgebrochen und Wertsachen entwendet worden. Diese Tat hatte sich gegen 10:30 Uhr ereignet. Aufgrund von Zeugenangaben richtet sich der Tatverdacht in diesem Fall nun auch gegen den festgenommenen 40-Jährigen, der bei der Polizei zudem bereits hinreichend bekannt ist. Der Tatverdächtige wurde durch die Streife zur Dienststelle gebracht, wo ihm aufgrund seiner mutmaßlichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.