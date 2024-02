Gewaltattacke im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) – Ein 45-jähriger Mann aus Fulda wurde Freitagnachmittag

(23.2./14:15 Uhr) im Bereich der Bahnhofshalle Fulda Opfer einer Gewalttat. Ein

57-jähriger Mann soll den 45-Jährigen unvermittelt und grundlos beim Vorbeigehen

mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Ein Mitarbeiter des

Servicepoints meldete den Vorfall dem Bundespolizeirevier Fulda. Die eingesetzte

Streife konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später alkoholisiert im Bahnhof

antreffen und einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Nach Abschluss der

Maßnahmen kam der 45-Jährige wieder frei.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer

Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Nach Brand in Rodges – Zeugenhinweise erbeten

Fulda. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Montag (26.02.), gegen 1.30 Uhr, zu einem Brand einer Baumaschinenhalle in der Karrystraße in Rodges.

Die Experten der Brandursachenermittlung haben nach den umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr am Montagmorgen die Brandstelle begangen. Dabei haben sich den Ermittlern erste Anhaltspunkte ergeben, aufgrund derer eine vorsätzliche Brandstiftung momentan nicht ausgeschlossen werden kann. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Karrystraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder gegebenenfalls sogar Videos und/oder Fotos des Brandes gefertigt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dieseldiebstahl

Hilders. Unbekannte Täter haben am Donnerstag (22.02.), gegen 23.20 Uhr, Diesel im Wert von rund 150 Euro aus einem Lkw entwendet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einer Baustelle in der Straße „Krautacker“ in Batten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße Neuwiesenfeld war zwischen Donnerstagnachmittag (22.02.) und Freitagmorgen (23.02.) Ziel unbekannter Täter. Derzeitigen Erkenntnissen nach versuchten die Langfinger die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. In der Folge schlugen sie eine Fensterscheibe ein, ließen jedoch aus bislang unklarer Ursache von ihrem Vorhaben in das Haus einzubrechen ab. Die Höhe des Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung in der Kanalstraße

Fulda. In der Kanalstraße / Ecke Robert-Kircher-Straße gerieten derzeitigen Erkenntnissen nach am Samstag (24.02.), gegen 3 Uhr, zwei Männer miteinander in Streit. Während der Auseinandersetzung kam es derzeitigen Erkenntnissen zufolge zu Handgreiflichkeiten. Demnach hat ein bislang Unbekannter einen 19-Jährigen aus Fulda geschlagen und getreten. Dieser wurde dadurch leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 18 bis 25 Jahre, heller Phänotyp, circa 1,85 Meter, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Hose und weißen Nikes. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kalbach. Zwischen Donnerstagmorgen (22.02.) und Samstagmittag (24.02.) kam es in der Lindenstraße in Niederkalbach zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Bargeld im hohen dreistelligen Bereich flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Automat aufgehebelt

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (25.02.) brachen unbekannte Täter einen Snackautomat vor einem Schwimmbad in der Magdeburger Straße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Einbruch – Zeugen gesucht

Fulda. Haufenweise hochwertige Taschen im Gesamtwert von etwa 73.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (24.02.) aus einem Geschäft im Zitronemannsgäßchen in der Fuldaer Innenstadt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsamen Zutritt zu dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie auf bislang unbekannte Art und Weise mitsamt einer großen Anzahl an Markentaschen, insbesondere Handtaschen und Rucksäcken. Es entstand außerdem Sachschaden von etwa 500 Euro. Nun sucht die osthessische Polizei nach aufmerksamen Zeugen: Wer hat in der Nacht von Freitag (23.02.) auf Samstag (24.02.) im Bereich eines Ledergeschäftes im Zitronemannsgäßchen verdächtige Beobachtungen gemacht? Möglicherweise nach Geschäftsschluss Personen mit großen oder mehreren Taschen beladen gesehen oder unbekannte Fahrzeuge festgestellt. Diese Zeugen werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Samstag (24.02.), gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Seat Leon die Landesstraße von Lauterbach nach Schotten. Kurz vor dem Ortseingang von Götzen, in einer langgezogenen Linkskurve, verlor der Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kam nun nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte auch dort die Schutzplanke, ehe das Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 14.000 Euro.

Lkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Einen blauen Lkw des Herstellers Mercedes Benz öffneten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (23.02.) in der Straße „In den Tonkauten“ gewaltsam. Anschließend durchsuchten die Täter den Fahrzeuginnenraum. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. An dem Lkw entstanden rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld. Eine Scheibe eines grauen Audi A6 schlugen Unbekannte am Sonntag (25.02.), zwischen 0 Uhr und 8 Uhr, ein. Anschließend beschädigten die Täter den Innenraum des Fahrzeugs. Zur Tatzeit stand der Pkw in der Straße „Unter der Stiegel“ im Stadtteil Hohe Luft. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Aus noch unklarer Ursache kam es am Freitag (23.02.), gegen 18.45 Uhr, in der Fußgängerzone der Benno-Schilde-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden ein 27-Jähriger und ein 37-jähriger Mann – beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg – von bislang Unbekannten geschlagen. Die beiden Hersfeld-Rotenburger erlitten leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fahrender Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Samstagabend (24.02.), gegen 22:35 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem weißen Renault Megane die Brandenburger Straße. Als sie in Höhe der Hausnummer 23 war, bemerkte sie nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen einen lauten Schlag an der hinteren Tür der Fahrerseite. Die Dame hielt ihren Pkw daraufhin an und stieg aus, um nachzusehen was passiert war. Dabei nahm sie weitere Knallgeräusche in der Umgebung wahr. An der Tür des Renault stellte sie anschließend eine Delle fest.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe zum Pkw ein Gummigeschoss feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei möglicherweise um den Gegenstand handeln könnte, der die Beschädigung verursacht hatte.

Momentan muss mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass bisher unbekannte Täter das Gummigeschoss auf den fahrenden Pkw schossen und diesen dadurch beschädigten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Anwohner gaben gegenüber den Polizisten an, dass es in der Vergangenheit bereits mehrmals zu Knallgeräuschen gekommen sei. Daher bittet die Polizei Osthessen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Löcher in Stoff gebrannt

Lauterbach. In eine Stoffumhüllung des sogenannten Löwendenkmals am Berliner Platz in der Straße „Eisenbacher Tor“ brannten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.02.) mehrere Löcher. Nach momentanen Informationen entstand hierdurch Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Möbelmarktes im Industriegebiet in Bad Hersfeld – keine Verletzte

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld. Am Sonntag (25.02.) kam es zu einem Brand eines Möbelmarktes in der Gutenbergstraße in Bad Hersfeld. Gegen 02.20 Uhr wurde die Rettungsleitstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war an dem Gebäudekomplex bereits eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Zudem schlugen Flammen aus dem Dach des Gebäudes. Der Brand bereitete sich rasch über den Lager- und Ausstellungsraum über den gesamten Möbelmarkt aus, so dass dieser in kurzer Zeit in Vollbrand stand. Der Brand konnte von den rund 200 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Bad Hersfeld und aus dem Landkreis Bad Hersfeld unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Firmen des Gebäudekomplexes konnte verhindert werden. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 1 Million Euro geschätzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch bis zum Nachmittag andauern. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

ERGÄNZUNG (Stand 26.02.24, 00.30 Uhr):

Im Rahmen der Löscharbeiten waren insgesamt rund 260 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und THW über den ganzen Sonntag (25.02.) im Einsatz. Nachdem der Brand komplett abgelöscht war, wurde zur Sicherheit ein Schaumteppich im Bereich des Möbelmarktes aufgebracht. Weiterhin wurde eine Brandwache eingerichtet, die bis zum Morgen des 26.02.24 gewährleistet, dass die Flammen nicht erneut auflodern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Die Angaben zum Schaden und zur Brandursachenermittlung sind unverändert.

Abbiegevorgang fordert hohen Sachschaden

Am Samstagabend, 24.02.2024, 19:15 Uhr befuhren ein 34-jähriger Mann aus Burghaun und ein 27-jähriger Mann aus Fulda die Johannisstraße in Fulda in Richtung Bardostraße.

Der Mercedesfahrer aus Burghaun wollte gegenüber der Hausnummer 6 nach rechts in eine Parkbucht abbiegen. Hierzu holte er in weitem Bogen bis auf die Gegenspur aus und unterließ es den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen.

Der nachfolgende Smart Fahrer erkannte das Vorhaben zu spät und fuhr dem Abbiegenden frontal in die Fahrzeugseite.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 14000 EUR.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 23.02.2024 um 12:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Vellmar mit seinem Renault Trafic die Homberger Straße stadtauswärts in Richtung Heenes. Auf Höhe der Hausnummer 26 wechselte der Herr auf die Gegenfahrbahn, da er an Fahrzeugen vorbeifahren wollte, welche am rechten Fahrbahnrand geparkt standen. Hierbei übersah er einen bereits auf der Gegenfahrbahn stehenden LKW Actros eines 52-jährigen Mannes aus Schmalkalden, welcher stadteinwärts darauf wartete ebenfalls an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren zu können. Der ältere Herr fuhr frontal in den stehenden LKW und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss im Klinikum Bad Hersfeld behandelt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 23.02.2024 gegen 15:48 Uhr befuhren ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Mercedes Vietto und ein 28-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Volkswagen Scirocco hintereinander die Wehnerberger Straße in Richtung Dippelstraße. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes und der damit einhergehenden Alarmfahrt wollte der 36-jährige Mann mit seinem Fahrzeug rangieren um den Einsatzfahrzeugen Platz zu machen. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden VW und touchierte diesen.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1750 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Friedewald – Am Samstag, den 24.02.2024 wollte ein 36-jähriger Mann aus der Republik Moldau gegen 10:30 Uhr mit seinem Sattelzug von der Bundesstraße 62 nach links auf den Zubringer zur BAB 4 abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm auf der Bundesstraße 62 entgegenkommenden 36-jährigen Mann aus Vacha mit seinem Cupra Formentor, welcher vorfahrtberechtigt gewesen wäre. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des Cupra Formentor leicht verletzt. Das im ebenfalls im PKW sitzende 1-jährige Kleinkind blieb glücklicherweise unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 21.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am 24.02.2024 um 17:45 Uhr parkte eine 41-jährige Frau aus Bebra ihren Volkswagen UP! in der Fritz-Rechberg-Straße, in Höhe der Hausnummer 32a, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie ca. 15 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt war.

Offensichtlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges gestreift und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW in Höhe von ca. 800,00 Euro.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06621 – 932 – 0 auf der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Online-Wache unter www.polizei.hessen.de entgegengenommen.

Breitenbach am Herzberg

Am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, gg. 12.40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die Hatteröder Straße in Richtung Ortsmitte und wollte an der Hauptstraße nach rechts in Richtung Oberjossa einbiegen. Er stoppte an der Kreuzung und fuhr anschließend mit geringer Geschwindigkeit in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen anderen LKW, welcher die Hauptstraße aus Richtung Gehau kommend befuhr. Der Sattelzug stieß frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro.

Schenklengsfeld

Am Freitag, dem 23. Februar 2024, gg. 10.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die K 16, von Eiterfeld-Ufhausen kommend in Richtung Schenklengsfeld-Unterweisenborn. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt selbst aus dem Kleintransporter befreien. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000,- Euro

Verkehrsbehinderungen auf der A4 nach schwerem Verkehrsunfall

Aktuell (00.55 Uhr) kommt es auf der A 4 in Fahrtrichtung Osten in Höhe Herleshausen zu Verkehrsbehinderungen nach einem schweren Verkehrsunfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr an der benannten Örtlichkeit ein PKW auf einen LKW auf, wodurch die beiden Insassen des PKW verletzt und zunächst in ihrem PKW eingeklemmt wurden.

Der LKW-Fahrer blieb nach gegenwärtigem Kenntnisstand unverletzt.

Über die genaue Unfallursache, die Schadenshöhe und die Art und Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Der Verkehr wird aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.