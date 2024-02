Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche: Fahrzeuginsassen flohen vom Unfallort – Offenbach

(jm) Die Unfallfluchtermittler des hiesigen Polizeipräsidiums befassen sich derzeit mit einer Unfallflucht, die sich am frühen Samstagmorgen in der Berliner Straße ereignete. Gegen 0.40 Uhr kam in Höhe der 280er Hausnummern eine schwarze Mercedes C-Klasse aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dortige Lichtzeichenanlage. Die unbekannten Insassen des Mercedes ließen das Fahrzeug vor Ort stehen und flüchteten dann zu Fuß von der Unfallstelle. Anwohner hatten den Knall gehört und zwei Personen, eine davon mit einem Rucksack, weglaufen gesehen. Folgerichtig informierten sie umgehend die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten einen möglichen Fahrzeuginsassen ermitteln. Am Mercedes waren die Felgen gebrochen; er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Einbruch in Büroraum – Offenbach

(jm) Einbrecher stiegen am Wochenende durch ein Fenster in einen Büroraum im Starkenburgring (60er Hausnummern) ein. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr, schlugen die Täter das Fenster im Erdgeschoss ein und gelangten ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Nach erster Nachschau stahlen sie unter anderem Mobiltelefone, Laptops und Ladekabel. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Mehrere Farbschmierereien: Polizei sucht Zeugen – Mühlheim

(cb) Gleich mehrere Farbschmierereien stellten Polizeibeamte am Samstagnachmittag im Bereich der Willy-Brandt-Halle sowie an der Fassade eines Einkaufsmarktes in der Dietesheimer Straße fest. Auf einer Mauer waren zwei identische Schriftzüge und daneben ein Hakenkreuz aufgesprüht. Der eine Schriftzug war in blauer und der andere in grüner Schrift gesprüht. An der Außenwand des Einkaufsmarktes hinterließen die Unbekannten einen Schriftzug in blauer Farbe. Zudem sprühten die Unbekannten Schriftzüge und Symbole auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Autofahrer und Fußgänger gerieten in Streit – Mühlheim

(cb) In der Offenbacher Straße (40er Hausnummern) kam es am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem bislang unbekannten Autofahrer. Ein Anwohner der Offenbacher Straße parkte, gegen 14.45 Uhr, seinen Wagen ordnungsgemäß am Straßenrand und überquerte anschließend zu Fuß die Fahrbahn. Während des Überquerens kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mühlheimer und einem wartenden Autofahrer. Dieser parkte kurzerhand sein Fahrzeug am Fahrbahnrand, stieg aus und ging auf den 50-jährigen Fußgänger zu. Er soll dem Mann aus Mühlheim mit einem zusammengeklappten Messer und den Worten „Ich steche dich ab“ gedroht haben. Im Folgenden kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fußgänger und dem Unbekannten. Passanten konnten die beiden Männer letztendlich trennen. Daraufhin entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer, stieg wieder in sein Fahrzeug und parkte dieses ebenfalls in der Offenbacher Straße (60er Hausnummern). Der Mann, welcher ein Klappmesser bei sich geführt haben soll, kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen.

Unfallflucht in der Frankfurter Straße: Verursacher gesucht! – Heusenstamm

(fg) Einen Schaden von rund 3.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag an einem geparkten VW Polo in der Frankfurter Straße. Der Eigentümer hatte seinen Wagen zwischen 13.45 und 16.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 40 auf einem der dortigen Parkplätze am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er zurückkam stellte er den Schaden fest. Ersten Erkenntnissen nach ist ein gelbes Fahrzeug für den Schaden verantwortlich. Hinweise bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Zeugensuche: Sachbeschädigung an geparktem Auto – Langen

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Nordendstraße im Bereich der 60er Hausnummern unterwegs und zerstachen mit einem spitzen Gegenstand einen Reifen eines roten Ford Fiesta. Der Wagen war auf den dortigen Anwohnerparkplätzen abgestellt. Weiterhin zerkratzten die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 4 Uhr, die Fahrzeugtüren; auf der vorderen Beifahrertür wurde ein Hakenkreuz in den Lack gekratzt. Zudem wurde das hintere Kennzeichenschild gestohlen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Wer fuhr gegen den grauen Ford? – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsparks in der Robert-Bosch-Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 2.500 Euro geschätzten Schadens an einem grauen Ford Focus. Dieser war im Bereich der Parkreihe „H“ unter der Bedachung geparkt. In der Zeit zwischen 12.45 und 13.15 Uhr beschädigte der bislang Unbekannte die vordere linke Seite und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg telefonisch unter 06102 2902-0 entgegen.

Schmuck entwendet – Obertshausen, Ortsteil Hausen

Unbekannte brachen am Samstag, zwischen 08.20 Uhr und 20.40 Uhr, in der Ahornstraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter gelangten über das Schlafzimmerfenster in das Gebäude und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.