Tasche in Zimmer angezündet,

Weilmünster-Essershausen, Brückenstraße, Sonntag, 25.02.2024, 8.50 Uhr

(wie) In Weilmünster hat ein Mann in einem Unterkunftszimmer eine Tasche in Brand gesetzt und so für einen Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Gegen 8.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Brückenstraße in Essershausen gerufen, da es dort in einer Obdachlosenunterkunft brennen würde. Die Feuerwehr begab sich in das stark verrauchte Gebäude und konnte den Brandherd im Zimmer eines 32-Jährigen lokalisieren und das Feuer löschen. Alle Bewohnende konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem das Gebäude ausreichend gelüftet worden war, betrat die Polizei das betroffene Zimmer mit dem deutlich unter Drogeneinfluss stehenden 32-Jährigen. Dort hatte dieser nach bisherigen Ermittlungen eine Tasche auf dem Fußboden in Brand gesetzt und so das stark qualmende Feuer verursacht. Im Zimmer fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Da der 32-Jährige offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war und vor der Polizei angab weiterhin Gegenstände anzünden zu wollen, brachte ihn die Streife in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. An der Unterkunft entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro, die Zimmer waren nach Belüftung wieder bewohnbar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein.

Einbruch in leerstehendes Haus,

Weilburg, Hasselbach, 22.02.2024, 20:00 Uhr bis 24.02.2024, 11:30 Uhr

(pj) Einbrecher suchten ein Einfamilienhaus in Hasselbach heim. Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag hebelten unbekannte Täter die Balkontür eines leerstehenden Hauses in Hasselbach auf und drangen in das Innere ein. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass kein Diebesgut erbeutet wurde. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor, diese nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386 0 entgegen.

Auf rechtem Fahrstreifen geschlafen,

Bundesautobahn 3, bei Limburg, Samstag, 24.02.2024, 2.30 Uhr

(da)Am frühen Samstagmorgen schlief ein 59-jähriger Mann seinen Rausch auf der Autobahn A 3 aus. Gegen 2.30 Uhr meldeten Zeugen ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. Als eine Streife der Autobahnpolizei zu dem Pkw fuhr, stellten sie fest, dass der Fahrer tief und fest auf dem Fahrersitz schlief. Weder vorbeifahrende Fahrzeuge noch das Ansprechen der Polizeibeamten weckten den Mann. Erst nach wiederholtem Klopfen und Rufen öffnete er die Augen und reagierte stark verzögert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann nun vorerst los. Die Polizei stellte ihn sicher. Außerdem entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Gegen den Schlafenden wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Damit von seinem Auto keine Gefahr mehr für andere Verkehrsteilnehmende ausgeht, parkte ein Abschleppunternehmen es schlussendlich um.

Meldungen vom Wochenende

Diebstahl aus Garage und Schuppen

Tatort: Kurt-Schumacher-Ring, 65550 Limburg

Tatzeit: Fr. 23.02.2024, 16:00 Uhr – Sa. 24.02.2024, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter entwenden mehrere Gerätschaften aus Gartenhütte und Schuppen.

Zum Tatzeitpunkt betraten unbekannte Täter das Grundstück des Einfamilienhauses und betraten die Garage und den Geräteschuppen des Anwesens. Hier entwendeten sie Gerätschaften im Wert von ca. 700,00EUR. Sie durchsuchten ebenfalls das unverschlossene Fahrzeug der Geschädigten und verloren hierbei ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie in das nahe gelegene Feld, wo sie einen Teil der Beute zurückließen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Tatort: Bahnhofsplatz, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 24.02.2024, 10:00 Uhr – 12:50 Uhr

E-Scooter am Bahnhofsvorplatz gestohlen.

Ein 17-jähriger Geschädigter aus Limburg stellte seinen E-Scooter um 10:00 Uhr am Bahnhofsvorplatz ab und sicherte diesen mit einem Kettenschloss am Zaun. Als der Geschädigte gegen 12:50 Uhr wieder zum Abstellort zurückkam, war der E-Scooter nicht mehr da. Lediglich ein zerstörtes Glied des Schlosses lag noch vor Ort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 252/WIZ/2023 in Wert von 500,00EUR. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegengenommen.

Ladendiebstahl

Tatort: Höhenstraße, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 24.02.2024, 15:48 Uhr

Jugendlicher klaut hochwertigen Kaffeevollautomat

Ein 15-jähriger Beschuldigter entwendete zum Tatzeitpunkt einen Kaffeevollautomaten aus der Auslage und verließ mit diesem den Markt ohne den fälligen Kaufpreis von 2.319,00EUR zu entrichten. Vor dem Markt konnte der Beschuldigte durch einen Mitarbeiter gestellt und im Anschluss der Polizei übergeben werden, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben, da keine Angehörigen ermittelt werden konnten.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: Waldernbacher Straße, 65620 Waldbrunn

Tatzeit: Fr. 23.02.2024, 22:00 Uhr – Sa. 24.02.2024, 18:33 Uhr

Unfall verursacht und weggefahren.

Der 31-jährige Geschädigte aus Waldbrunn parkte seinen silbernen Mercedes CLS 400 am Freitag, dem 23.02.204 um 22:00 Uhr ordnungsgemäß in der Waldernbacher Straße in Waldbrunn. Als er am nächsten Tag um 18:33 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er eine starke Beschädigung am vorderen linken Stoßfänger feststellen, die auf einen Verkehrsunfall schließen lässt. Offenbar ist im Tatzeitraum jemand gegen das geparkte Fahrzeug gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht an abgestelltem PKW

Tatort: Zum Schiefer, 35794 Mengerskirchen

Tatzeit: Sa. 24.02.2024 gegen 21.45 Uhr

Am Samstagabend wurde ein Toyota Yaris, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße „Zum Schiefer“ in Dillhausen abgestellt war, durch einen vorbeifahrenden PKW am hinteren Kotflügel beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von ca. 2500 EUR. Ein Zeuge konnte beobachten, dass ein vermutlicher Golf 4 mit polnischem Kennzeichen aus Richtung Ortsmitte die Straße „Zum Schiefer“ befuhr und beim Vorbeifahren den abgestellten PKW beschädigte. Das Fahrzeug fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Weilburg unter der 06471-93860 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 23.02.2024, 20:45 Uhr

Ort: Weilburg, Friedenbachstraße 2

Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die Friedenbachstraße in Weilburg, in Richtung Kubach. In Höhe der Hausnummer 2 kam ihm ein Pkw entgegen, der aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geriet. Der Geschädigte musste hierauf nach rechts ausweichen und fuhr gegen eine Garage. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter 06471/ 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.