Wiesbaden: Die Polizei-News

Kinder und Jugendliche vor Missbrauch schützen: Hessenweit 56 Wohnungsdurchsuchungen // Veranstaltungsreihe #Aktion Schutzschild startet

Wiesbaden (ots)

Großer Einsatz für die hessische Polizei: 242 Kräfte haben vergangene Woche die Wohnräume von 55 Beschuldigten durchsucht. 54 Männer und eine Frau stehen im Verdacht, Kinder- und Jugendpornografie erworben, besessen oder verbreitet beziehungsweise Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Der Einsatz im Auftrag der hessischen Staatsanwaltschaften wurde vom Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) koordiniert.

Bei der großangelegten Aktion handelte es sich um einen Einsatz der FOKUS. Ziel dieser Organisationseinheit der hessischen Polizei ist es, Minderjährige vor sexualisierter Gewalt zu schützen, anhaltenden Missbrauch zu stoppen, Sexualstraftaten, die sich gegen Kinder und Jugendliche richten, zu ermitteln und Straftäter zu überführen.

Zwischen Montag und Freitag der vergangenen Woche wurden insgesamt 56 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Bei den Beschuldigten im Alter von 14 bis 71 Jahren wurden insgesamt 577 Datenträger, darunter 129 Smartphones und Tablets, 52 Computer und 45 USB-Sticks, sichergestellt. Im nächsten Schritt werden die Speichermedien ausgewertet, kriminalistisch bewertet und auf weitere Ermittlungsansätze geprüft. Die Ermittlerinnen und Ermittler konnten zudem 14 Cloud-Speicher, einen Beamer sowie Kinderbekleidung und mehrere indizierte CDs sicherstellen. Außerdem wurden fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Die Durchsuchungen fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau, Kassel, Gießen, Offenbach und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Bergstraße, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Hochtaunus, Lahn-Dill, Groß-Gerau, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Main-Taunus, Rheingau-Taunus, Schwalm-Eder, Gießen, Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner und Wetterau.

Die 55 Beschuldigten stehen nach aktuellem Ermittlungsstand untereinander nicht im Austausch. 37 von ihnen mussten die Einsatzkräfte im Anschluss an die Durchsuchung mit auf die nächstgelegene Dienststelle begleiten. Festgenommen wurde niemand.

Präventionsmaßnahmen: Veranstaltungsreihe #Aktion Schutzschild startet

Die hessische Polizei setzt bei der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen nicht nur auf repressive Maßnahmen, sondern auch auf Prävention: Nachdem unter anderem ein hessenweites Beratungstelefon (Rufnummer 0800 – 55 222 00) zur Aufklärung über die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie eingerichtet wurde, startet nun die Veranstaltungsreihe #Aktion Schutzschild für Kindertagesstätten, Grundschulen sowie Erziehungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder mit Beeinträchtigungen. Dabei handelt es sich um gezielte Präventionsarbeit, bei der die Polizei gemeinsam mit den Netzwerkpartnern die Zielgruppe initiativ einlädt, informiert und sensibilisiert.

Kinder können sich nicht alleine vor Missbrauch schützen. Sie brauchen Erwachsene, die wissen, wie Täter und Täterinnen agieren und welche Wege der Hilfe es gibt. Die Veranstaltungsreihe richtet sich daher gezielt an pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte und Kindertagespflegepersonen sowie Betreuungskräfte und Funktionspersonal.

Die Auftaktveranstaltung der #Aktion Schutzschild startet am Donnerstag, dem 21. März, um 15:30 Uhr im Bürgerhaus in Ginsheim-Gustavsburg.

Anmeldungen sind im Internet unter https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/Aktion_Schutzschild_Gross-Gerau möglich. Weitere Veranstaltungen in Hessen folgen. Termine werden rechtzeitig über die Homepage www.polizei.hessen.de bekannt gegeben. Dort finden sich auch Informationen zur Kampagne „Brich Dein Schweigen“.

Die #Aktion Schutzschild findet im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne „Brich Dein Schweigen“ und unter der Teilmarke „GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE“ statt.

Hintergrund FOKUS

Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wurde bei der hessischen Polizei im Oktober 2020 die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und Sexuellen Missbrauch von Kindern) eingerichtet. Dort werden ausschließlich Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen bearbeitet. Hessenweit sind über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 220 Ermittlerinnen und Ermittler, im Einsatz. Die Arbeit der Ermittler in diesem Deliktsfeld wurde stetig weiterentwickelt und den Herausforderungen angepasst. Seit dem 1. Februar 2024 ist die Arbeit der FOKUS Teil der Regelorganisation der sieben hessischen Polizeipräsidien und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA).

Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Breitenbachstraße, 23.02.2024, 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(pj) Einbrecher suchten am Freitagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

in Wiesbaden heim. Zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr kletterten bisher unbekannte

Täter auf den Balkon der Erdgeschosswohnung in der Breitenbachstraße und

hebelten dort die Balkontür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach

Wertgegenständen. Bisher ist kein Diebesgut bekannt. Der Sachschaden wird auf

etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Polizist angegriffen,

Wiesbaden, Feldstraße, 23.02.2024, 19:00 Uhr

(pj) Am Freitagabend wurde ein Polizeibeamter von einem alkoholisierten Mann

angegriffen. Anwohner meldeten der Polizei eine Gruppe randalierender

Jugendlicher, welche ein Fahrzeug beschädigt hätten. Gegen 19:00 Uhr konnten

vier Personen von zwei Streifen des 1. Polizeireviers im Bereich der Feldstraße

angetroffen werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde ein 19-jähriger

alkoholisierter Mann immer aggressiver und musste durch die Polizisten gefesselt

werden. Hierbei führte er einen Kopfstoß gegen einen der Beamten aus, der

leichte Verletzungen erlitt. Zusätzlich beleidigte er die Einsatzkräfte

fortwährend. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten noch ein Springmesser,

welches er verbotswidrig mitführte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein

Richter entschied, ihn bis zum nächsten Morgen zur Ausnüchterung im

Polizeigewahrsam zu belassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubten

Waffenbesitzes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung.

Diebstahl aus Vereinsheim,

Wiesbaden, Bornhofenweg, 21.02.2024, 13:30 Uhr bis 23.02.2024, 17:15 Uhr

(pj) Diebe warfen in einem Vereinsheim in Wiesbaden ein Fenster ein und stahlen

Leergut. Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagabend zerstörten die Diebe eine

Scheibe im Bornhofenweg und gelangten so ins Innere des als Vereinsheim

genutzten Gebäudes. Dort entwendeten sie unter anderem Pfandflaschen, Softdrinks

und Süßigkeiten. Der Sachschaden wird auf 300 Euro, das Diebesgut auf mindestens

250 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt das

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Biebrich, 20.02.2024 bis 23.02.2024

(pj) Zwischen Dienstag und Freitag der vergangenen Woche wurden im Stadtgebiet

mehrere Fahrzeuge zerkratzt. In Biebrich wurde ein schwarzer Opel, der in der

Fuchsstraße stand, an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädig. Nur wenige

Hausnummern entfernt wurden vergangene Woche schon einmal fünf andere Fahrzeuge

auf gleiche Art und Weise beschädigt. Im Rheingauviertel traf es zwei Fahrzeuge.

Bei einem blauen Mercedes, der am Loreleiring stand, hatten Unbekannte zunächst

die Beifahrerseite verkratzt und einige Zeit später die Motorhaube desselben

Fahrzeuges. In der Straße „Im Rad“ wurde ein schwarzer Ford mit einem spitzen

Gegenstand beschädigt. Bei den Taten entstand Sachschaden in Höhe mehrerer

Tausend Euro. Die Polizei in Wiesbaden bittet darum, Hinweise unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Mit Messer bedroht und ausgeraubt,

Wiesbaden, Luisenplatz, Sonntag, 25.02.2024, 03:13 Uhr

(dme) Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Raubüberfall auf

einen 40-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen im Bereich des Luisenplatzes.

Dieser wurde von einem bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messer

aufgefordert, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als der 40-jährige der

Aufforderung nicht nachkam, versetzte ihm der Täter einen Kopfstoß und raubte

ihm sein Handy und sein Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung

Kirchenreulchen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich,

afrikanisches Erscheinungsbild, 170-180 cm groß, 40-50 Jahre alt, dunkler

Vollbart, schwarzer Mantel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem

Sachverhalt aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0611/345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unvermittelt geschlagen und Pfefferspray eingesetzt, Wiesbaden, Goldgasse,

Samstag, 24.02.2024, 03:35 Uhr

(js) Zu einem unvermittelten Schlag sowie dem anschließenden Einsatz von

Pfefferspray kam es am frühen Samstagmorgen in der Goldgasse. Die beiden

Geschädigten hätten, ihren Angaben zufolge, gegen halb vier eine Bar verlassen

und wollten sich auf den Heimweg begeben, als einer der beiden, ein 24-jähriger

aus dem Ortenaukreis (Baden-Württemberg) von einer weiblichen Person ohne

ersichtlichen Grund ins Gesicht geschlagen wurde. Sein Begleiter, ein

21-jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis, wollte die Angreiferin dann zur Rede

stellen und wurde von dieser dann direkt mit Pfefferspray attackiert. Die

Täterin sowie drei weitere Personen entfernten sich daraufhin Richtung

Drei-Lilien-Platz und fuhren mit einem Taxi weg. Die Täterin wurde als etwa 18

Jahre, ca. 1,65 m groß, von schlanker Statur und mit schwarzen Haaren

beschrieben. Zudem trug sie eine Brille. Bei den Begleitern soll es sich um eine

blonde Frau sowie zwei Männer gehandelt haben. Das Wiesbadener Haus des

Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich

unter der 0611/345-0 zu melden.

Auf anderen Hotelgast eingeschlagen,

Wiesbaden, Alfred-Schumann-Straße, Samstag, 24.02.2024, 14:02 Uhr

(dme) In einem Hotel in Wiesbaden-Schierstein kam es am frühen Samstagnachmittag

gegen 14.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort wohnhaften jungen

Männern. Im Zuge dessen schlug der 19-jährige Aggressor seinem 24-jährigen

Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zwischenzeitlich

das Bewusstsein verlor. Durch die hinzugerufenen Beamten des 5. Polizeireviers

konnte der mutmaßliche Täter vor Ort festgenommen werden. Der 24-jährige

Geschädigte lehnte eine weitere medizinische Behandlung ab. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Auseinandersetzung vor Diskothek,

Wiesbaden, Kastel, Peter-Sander-Straße, 25.02.2024, 00:00 Uhr

(cp)Samstagnacht kam es vor dem Eingang einer Diskothek in Kastel zu einer

handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei abgewiesenen Gästen und dem

Sicherheitspersonal.

Zwei 21 Jahre alte Männer aus dem Kreis Worms wollten gegen Mitternacht in die

Disko, bereits der erste von ihnen wurde aber von den Türstehern wegen seiner

Alkoholisierung abgewiesen. Hieraufhin soll dieser auf einen der Türsteher

eingeschlagen haben. Es folgte ein Handgemenge, an welchem nun auch weitere

Türsteher und der Begleiter des abgewiesenen Gastes beteiligt gewesen sein

sollen. Letzterer habe zudem noch versucht, einen der Türsteher mit einem

Schlagstock zu schlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich bis auf den

Parkplatz der Disko, wo die beiden 21-Jährigen schließlich von der Polizei

festgenommen wurden. Ernsthaft verletzt wurde keiner der Beteiligten und die

beiden jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2240 beim

Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

Gartenhütte in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Medenbach, Samstag, 24.02.2024, 23:10 Uhr

(cp)Unbekannte brachen Samstagnacht in eine Kleingartenanlage in Medenbach ein

und setzten dort eine Gartenhütte in Brand.

Gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen einer brennenden Gartenhütte

in einer Kleingartenanlage am Medenbacher Friedhof alarmiert. Bei deren

Eintreffen stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die

Flammen schnell ab, die Hütte und einige nahestehende Bäume waren jedoch nicht

mehr zu retten. Zudem waren zuvor sowohl das Tor der betroffenen, wie aus das

einer benachbarten Parzelle gewaltsam geöffnet worden. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf etwa 2.500 Euro. Wenige Minuten vor oder nach der Brandentstehung

sollen zwei nicht näher beschriebene Personen vom Friedhof aus in Richtung

Medenbach gelaufen sein, wie Zeugen später berichteten. Diese Personen könnten

mit der Tat im Zusammenhang stehen, aber auch Zeuginnen oder Zeugen sein und

werden nun dringend gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Mit E-Scooter gestürzt und schwer verletzt, Wiesbaden, Nauroder Straße,

Samstag, 24.02.2024, 17:02 Uhr

(dme) Am Samstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger Wiesbadener gegen 17.00 Uhr

mit seinem E-Scooter die Nauroder Straße. Als er abbremste um ihn die

Zieglerstraße abzubiegen, verlor er mutmaßlich die Kontrolle über seinen

E-Scooter, stürzte und überschlug sich. Der Fahrer wurde hierdurch schwer

verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem E-Scooter entstand

geringfügiger Sachschaden. Unfallursächlich dürfte auch die bei dem Mann

festgestellte Alkoholisierung gewesen sein. Er musste sich einer Blutentnahme

unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Das 4. Polizeirevier hat

die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sich

unter der 0611/345 2440 zu melden.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Samstag, 24.02.2024,

19:00 Uhr – Sonntag, 25.02.2024, 03:00 Uhr

(dme) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden erneut gemeinsame Kontrollen

durch die Landespolizei und die Stadtpolizei durchgeführt. Die Schwerpunkte der

Kontrollmaßnahmen lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatz,

der Reisinger Anlage, dem Einkaufszentrum Schelmengraben und dem Lili am

Hauptbahnhof. An den verschiedenen Örtlichkeiten zeigten die Einsatzkräfte

Präsenz, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen

und Bürger ansprechbar zu sein. Im Zuge dessen wurde gegen 21:30 Uhr ein

29-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Bereich der Kirchgasse einer

Kontrolle unterzogen, da er dort gegen eine Hauswand urinierte. Hierbei wurde

durch die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle

vorlagen. Er wurde daher festgenommen und wird am Sonntag einem Haftrichter

vorgestellt, der über die Fortdauer der Freiheitsentziehung entscheidet.

Weiterhin konnten durch die Beamten an verschiedenen Örtlichkeiten geringe

Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Durch die

Einsatzkräfte wurden insgesamt – 42 – Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der

Regeldienst der Polizeireviere bei verschiedenen Einsätzen unterstützt. Stadt

und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener

Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Scheiben eingeworfen,

Lorch, Gewerbepark Wispertal, 22.02.2024, 17:00 Uhr bis 23.02.2024, 10:30 Uhr

(pj) In Lorch haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen

gleich drei Fahrzeuge beschädigt. Bei den Fahrzeugen, die alle im Gewerbepark

Wispertal geparkt waren, warfen Vandalen die Frontscheiben ein. Betroffen waren

ein grauer Peugeot 308, ein Opel Meriva sowie ein weißer Ford Transit. In einem

Fall wurde ein Stein in die Frontscheibe geworfen, einmal eine Betonplatte. Es

entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Täterhinweise liegen derzeit

noch keine vor. Diese nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

06722 / 9112 0 entgegen.

Mit Bierflasche Fahrzeuge beschädigt, Idstein, Wagenerstraße, 24.02.2024,

19:30 Uhr

(pj) In Idstein hat ein Täter mit einer Bierflasche zwei geparkte Fahrzeuge

beschädigt. In der Wagenerstraße meldeten am Samstagabend mehrere Zeugen einen

Mann, der sich psychisch auffällig verhalten würde. Die Zeugen konnten ihn

beobachten, wie er einen BMW sowie einen Audi mit einer Glasflasche beschädigte

und sich im Anschluss vom Tatort entfernte. Zwei Streifen der Polizeistation

Idstein eilten zum Einsatzort. Der bis dahin unbekannte Täter konnte jedoch

zunächst nicht angetroffen werden. Im Verlauf des Tages gab es einen weiteren

Einsatz, bei dem die Beamten auf eine Person trafen, die der Täterbeschreibung

entsprach. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist dieser der mutmaßliche

Verursacher der Sachbeschädigungen. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter

der Telefonnummer 06126 / 9340 0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

+++Leichtverletzte Person nach Auffahrunfall+++

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Freitag 23.02.2024, 19.04 Uhr

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Taunusstein befuhr mit seinem Skoda die Aarstraße

in Fahrtrichtung Wehen und wollte dort auf einen Parkplatz abbiegen. Der

nachfolgende 24-jährige Taunussteiner Pkw-Fahrer mit seinem Skoda bemerkte den

Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde der 21-jährige

Taunussteiner leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 6.500 EUR

geschätzt.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Taunusstein, Freitag 23.02.2024, in der Zeit von

07.50 – 13.15 Uhr

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Schwalbach parkte ihren Peugeot 108, im

Laufe des Tages, in Taunusstein in der Kleiststraße und in der

Grillparzerstraße. Im Laufe des Tages stellte sie eine Beschädigung an der

vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Bei der Verkehrsunfallflucht entstand ein Schaden von ca. 650 EUR. Hinweise über

den Unfallverursacher werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Tel.-Nr. 06124-7078-0 gerne entgegengenommen.