Bergstrasse

Biblis: 26-Jähriger mit Pfefferspray attackiert/Zeugen gesucht

Biblis (ots) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Unbekannten und einem

26 Jahre alten Mann in der Unterführung des Bahnhofs am Sonntagmorgen (25.02.),

kurz nach 5.00 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen.

Das Trio griff den Mann ohne Vorwarnung an, besprühte ihn mit Pfefferspray und

schlug auf den 26-Jährigen ein. Er wurde hierbei verletzt. Von den drei

Angreifern ist lediglich bekannt, dass sie Hochdeutsch sprachen und einen der

Täter mit „Cedric“ ansprachen. Sie flüchteten nach der Tat in Richtung Friedhof.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim-Viernheim

(Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Freitag, den 16.02.2024 zwischen 08:40 und 08:50 Uhr

musste ein grauer BMW einem aus dem Gegenverkehr kommenden LKW ausweichen. Dabei

touchierte der BMW einen schwarzen VW Golf. Der VW Golf war ordnungsgemäß am

Straßenrand in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 105 abgestellt. Der BMW

beschädigte dabei seinen Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Der Golf wurde

dabei an dem linken Außenspiegel beschädigt. Der LKW Fahrer entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

Fremdschaden lässt sich auf 250,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Viernheim: Zwei 16-Jährige attackiert und bestohlen

Viernheim (ots) – Zwei 16 Jahre alte Jugendliche wurden am Samstagabend

(24.02.), gegen 19.10 Uhr, in der Robert-Schuman-Straße, im Bereich des

Kinopolis, von 10 bis 12 Unbekannten geschlagen und getreten. Anschließend

raubten die Kriminellen einem der 16-Jährigen seine kabellosen Kopfhörer und

eine Kappe. Einer der Überfallenen wurde bei dem Angriff verletzt und zog sich

unter anderem Schürfwunden und Prellungen zu. Die Kriminellen flüchteten

anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Flüchtigen sind 14 bis 17 Jahre alt und schmal. Sie trugen überwiegend

dunkle Kapuzenjacken und dunkle Jogginghosen. Einige der Personen sprachen in

einer osteuropäischen Sprache, möglicherweise Rumänisch. Ein Angreifer, der

mehrfach zuschlug, wird wie folgt beschrieben: 1,90 bis 1,95 Meter groß, er trug

schwarze Lederhandschuhe und hatte kurze, schwarze Haare (sogenannter

„Undercut“). Er wird von einem der 16-Jährigen als „osteuropäisch“ beschrieben.

Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die

Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer

06252/7060.

Zwingenberg: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Zwingenberg (ots) – Am Samstag (24.02.), in der Zeit zwischen 13.30 und 14.00

Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 2.

Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Annastraße. In diesem Zusammenhang

sucht die Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangte der ungebetene Gast zunächst gewaltsam

in die Wohnung. Er durchsuchte anschließend die Räume und erbeutete Schmuck,

Geld und ein Mobiltelefon. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter, der 20 bis 30

Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank sein soll sowie einen

Oberlippen- und Kinnbart trug, werden unter der Rufnummer 06252/7060 von dem mit

den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Heppenheim (K

21/22) entgegengenommen.

Außenspiegel beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Viernheim (ots) – Am Sonntag, den 25.02.2024 kam es in der

Walter-Oehmichen-Straße, in Höhe der Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall. Dort

war in der Zeit von 15:30 bis 15:45 Uhr ein grauer PKW Hyundai geparkt. Ein

bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr an dem geparkten Fahrzeug vorbei und

beschädigte den linken Außenspiegel des Hyundai. Der Unfallverursacher entfernte

sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe

von ca. 200 Euro. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen, welche

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden

gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

Grasellenbach Scharbach: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses komplett ausgebrannt

Grasellenbach Scharbach (ots) – Um kurz nach 09:30 Uhr am Sonntagmorgen (25.02.)

meldete eine Hotelangestellte der Rettungsleitstelle Bergstraße einen

Dachstuhlbrand im benachbarten Wohnhaus. Dieses verfügt über drei Wohnungen auf

drei Ebenen. Die beiden Bewohner der Dachgeschosswohnung, Mann 66 und Frau 54

Jahre alt, waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die anderen beiden

Wohnungen sind aktuell nicht bewohnt. Die umliegenden Feuerwehren aus

Reichelsheim, Grasellenbach und Mörlenbach waren mit fast hundert Einsatzkräften

vor Ort. Zwei Rettungswagen, das DRK Hammelbach, sowie ein Mitarbeiter des THW

Heppenheim waren ebenfalls im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten fast vier

Stunden an. Der Dachstuhl ist komplett zerstört und die darunterliegenden

Wohnungen massiv durch das Löschmittel in Mitleidenschaft gezogen worden.

Verletzt wurde niemand. Nachfragen zur Schadenshöhe bitte an die Feuerwehr

richten. Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr war der Brandausbruch im

Bereich eines Wäschetrockners. Die Ermittlungen zur Brandursache erfolgen morgen

durch das Kommissariat 10 der Polizei Bergstraße.

Darmstadt

Darmstadt: Unsportliches Verhalten mündet in Faustschlag

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 17-Jähriger beim Fußballspiel erst in eine verbale

Auseinandersetzung geraten war, schlug ihm ein noch unbekannter Täter nach dem

Spiel ins Gesicht. Als das Fußballspiel am Samstagabend (24.2.) endete, suchten

etwa zehn junge Männer gegen 19.25 Uhr auf dem Parkplatz in der

Heinrich-Fuhr-Straße die Konfrontation mit dem 17-jährigen Spieler. Nach

bisherigen Erkenntnissen schlug ein Mann aus der Gruppe heraus dem Jugendlichen

mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete die gesamte Gruppe.

Der Schläger soll zwischen 18 und 20 Jahren alt und etwa 1,90 Meter groß sein.

Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Bomberjacke sowie

einen schwarzen Kapuzenpullover. Auch seine Mütze und Schuhe waren schwarz.

Wenn Sie Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem Täter haben, melden Sie sich bitte

bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0.

Darmstadt: Keller- und Wohnungseinbrüche rufen Kripo auf den Plan / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Einsteinstraße brachen Kriminelle in der Nacht zum

Samstag (24.2.) in zwei Mehrfamilienhäusern jeweils Kellerabteile auf. Hier

entwendeten die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem ein

Fernsehgerät sowie ein E-Bike.

Mit einem Pedelec flüchteten Kriminelle zwischen Donnerstagnachmittag (22.2.),

16 Uhr und Freitagnacht (23.2.), 23 Uhr, aus einem Mehrfamilienhaus in der

Hochstraße. Auch dort brachen die Täter die Tür zum Kellerabteil auf und

flüchteten anschließend unbemerkt.

In der Nacht zum Samstag (24.2.) brachen Einbrecher die Tür einer Wohnung in der

Saalbaustraße auf. Die Täter suchten in den Wohnräumen nach Wertgegenständen und

fanden dabei nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem eine Tattoo Maschine

sowie Schmuck. Danach flüchteten die Kriminellen unerkannt aus dem

Mehrfamilienhaus.

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten Diebe aus der Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in Wixhausen, in der Straße „In den Wingerten“. Dort brachen

Kriminelle die Wohnungstür am Freitagmittag (23.2.) zwischen 14.30 und 16.30 Uhr

auf. Nachdem sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht haben,

flüchteten die Täter auch hier, ohne bemerkt zu werden.

Zu den Kellereinbrüchen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die Ermittlungen

aufgenommen. In den Fällen der Wohnungseinbrüche ermitteln die Beamten des

Kommissariats 21/22. Sie erreichen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler

unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Darmstadt: Größerer Polizeieinsatz nach Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen

Darmstadt (ots) – Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen lösten am

Sonntagabend (25.02.) gegen 19.10 Uhr im Stadtteil Kranichstein einen größeren

Polizeieinsatz aus. Nach einer Körperverletzung und Bedrohung vor einer

Gaststätte in der Siemensstraße heizte sich die Stimmung der beteiligten

Parteien so auf, dass mehrere Streifen, auch aus angrenzenden Revierbereichen,

nötig waren, um die Gemüter zu beruhigen. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort

waren um 21.15 Uhr beendet. In dieser Zeit kam es zu Beeinträchtigungen der

Straßenbahnlinie 4 und der Buslinie H. Die genauen Hintergründe der

Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt und werden Gegenstand der weiteren

Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat sein.

Darmstadt-Dieburg

Münster: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen / Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Durstige Diebe drangen zwischen Freitagabend (23.2.), 18 Uhr und

Samstagnachmittag (24.2.) gegen 16.45 Uhr in eine Gartenhütte sowie in den

Gastraum eines Vereins in der Bahnhofstraße ein. Dabei hebelten die Kriminellen

eine Tür sowie ein Fenster auf und flüchteten anschließend mit mehreren Flaschen

Bier sowie Sekt. Auch eine Musikbox nahmen sie mit.

Nachdem ein Einbrecher am Samstagabend (24.2.) eine Scheibe zerstörte, machte

ein Anwohner das Licht an und verschreckte damit offenbar den Kriminellen. Gegen

17.30 Uhr schlug der Täter ein Loch in die Terrassentür einer Wohnung in der

Wilhelm-Lehr-Straße. Daraufhin ging das Licht in der Wohnung an. Der Einbrecher

flüchtete daraufhin unerkannt.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei (K41) ermitteln in den Fällen und

nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

Schaafheim: Kriminelle in Gartenanlage unterwegs / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Schaafheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag

(25.2.) in mehrere Hütten einer Gartenanlage in der Mosbacher Straße ein. Die

Kriminellen beschädigten dabei einen Zaun, Türen und entwendeten nach bisherigen

Erkenntnissen unter anderem einen Fernseher. Anschließend flüchteten die Diebe

unerkannt.

Das zuständige Kommissariat 41 ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter

der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß-Umstadt: Geldautomat gesprengt

Groß-Umstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen (25.02.) wurde ein freistehender

Geldausgabeautomat in der „Breite Gasse“ durch bisher unbekannte Täter

gesprengt. Um 04.14 Uhr meldeten mehrere Anwohner über Notruf

Explosionsgeräusche und den zerstörten Automaten. Im Anschluss flüchteten der

oder die Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug in Richtung Ortsmitte. Ob

die Täter in Besitz von Bargeld gelangten, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch

nicht fest. Die Tatortaufnahme dauert, ebenso wie die Fahndungsmaßnahmen,

aktuell noch an.

Gross-Gerau

Riedstadt-Crumstadt: Einbrecher erbeuten Geldbörse

Am Sonntag (25.02.), in der Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, drangen Einbrecher über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Darmstädter Straße ein und entwendeten dort eine Geldbörse samt Bargeld. Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

Nauheim: Schmuck bei Einbruch erbeutet/Wer kann Hinweise geben?

Ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Alle rückte am Freitag (23.02.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 18.30 und 20.30 Uhr unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Haus. Im Anschluss suchten sie nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die ungebetenen Besucher diverse Schmuckgegenstände und flüchteten mit ihrer Beute.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Radfahrer mit 4,2 Promille auf der Bundesstraße unterwegs

Auf der Bundesstraße 43 in Richtung Bischofsheim, stoppten Verkehrsteilnehmer am Samstagabend (24.02.), gegen 22.00 Uhr, einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Die Polizei wurde alarmiert. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen zeigte anschließend 4,2 Promille an. In seinem Rucksack fanden sich zudem wenige Gramm Cannabis. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Anschließend wurde der Mann zwecks Ausnüchterung in einer Gewahrsamzelle der Polizei untergebracht. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein Fahrrad und die Drogen wurde von den Ordnungshütern sichergestellt.

Rüsselsheim: Mit 2,7 Promille auf dem E-Scooter

Einen 47 Jahre alten Mann, der in der Adam-Opel-Straße mit einem E-Scooter den Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung und in Schlangenlinien befuhr, stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Sonntagnachmittag (25.02.) in der Frankfurter Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 47-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test zeigte anschließend rund 2,7 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 47-Jährige wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten haben, weil sein Scooter zudem nicht versichert war.

Mörfelden-Walldorf: Nach Unfall mit zwei Toten auf der A5/Autobahnpolizei sucht weitere Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend

(22.02.), gegen 23.00 Uhr, in Höhe der Anschlussstelle Langen/

Mörfelden-Walldorf, bei dem ein 51 Jahre alter Fahrer eines Langholztransporters

und ein 67-jähriger Autofahrer auf der A 5 ums Leben kamen, suchen die

Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei zur weiteren Klärung des

Unfallgeschehens Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder

anderweitig relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, die

der Polizei bei der Rekonstruktion des Unfalls weiterhelfen könnten. Sie werden

gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer

06151/8756-0 in Verbindung zu setzen.

In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zudem

ein Unfallsachverständiger eingebunden.

Mörfelden-Walldorf: Polizeikontrolle/23-jähriger Autofahrer gibt Gas

Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Sonntag (25.02.), gegen 0.40 Uhr, in der Schwarzwaldstraße stoppen. Der Wagenlenker fiel den Ordnungshüter zuvor auf, weil er augenscheinlich zu schnell unterwegs war.

Der Mann missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und flüchtete zunächst, unter anderem auch durch eine 30er-Zone mit einer Geschwindigkeit von rund 70 km/h. In der Züricher Straße konnten die Ordnungshüter den 23-jährigen Fahrer schließlich stellen. Er wies deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum auf. Der 23 Jahre alte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens.

Ginsheim-Gustavsburg: +++Rücknahme der Fahndungsmeldung+++Schwarzer KIA Sportage wieder da

Der in der Dresdener Straße geparkte schwarze KIA Sportage, der in der Nacht zum Sonntag (25.02.) zunächst als gestohlen gemeldet wurde (wir haben berichtet), ist wieder da. Wie sich später herausstellte, handelte es sich nicht um einen Diebstahl. Die ursprüngliche Fahndungsmeldung wird hiermit zurückgezogen.