Nach Streit mit Schreckschusspistole geschossen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntag 25.02.2024 gegen 22:00 Uhr, gerieten zwei 18-Jährige in der Ebertstraße in Streit. Hierbei zog einer der Beteiligten eine Schreckschusswaffe und schoss mehrfach. Anschließend trennten sich die beiden Streitparteien. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Die Schreckschusswaffe wurde durch Polizeikräfte sichergestellt.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtete haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Küchenbrand im Stadtteil Oppau

Ludwigshafen (ots)-(SB) – Am Montag 26.02.2024 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 05:40 Uhr zu einem Küchenbrand in der Parsevalstraße alarmiert. Die ersten eintreffenden Einheiten um 05:46 Uhr konnten eine Verrauchung des Treppenraumes des Mehrfamilienhauses feststellen. Der Brand konnte in der Erdgeschoßwohnung lokalisiert werden, die anderen Wohnungen waren nicht betroffen.

Eine weibliche Person wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und um 05:53 Uhr dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand wurde von den Kräften der Feuerwehr rasch gelöscht und das Gebäude und die Wohnung wurden maschinell entraucht. Die gerettete Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Weitere Personen kamen nicht zu schaden. Der Einsatz der Feuerwehr war um 07:10 Uhr beendet. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr Ludwigshafen mit 25 Einsatzkräften.

Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – Nachdem ein 29-jähriger PKW-Fahrer am Sonntag 25.02.2024 gegen 21:15 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde und sich Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. In der Dienststelle fertigte der 29-Jährige Aufnahmen von den Polizeikräften mit seinem Handy, weshalb dieses für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen sichergestellt werden sollte.

Der 29-Jährige war damit nicht einverstanden, reagierte hoch aggressiv, sodass er durch mehrere Polizeikräfte gefesselt werden musste. Daraufhin beruhigte sich die Situation. Durch die Widerstandshandlung des 29-Jährigen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Im Anschluss wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen. Der 29-Jährige muss ich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.02.2024 gegen 05:40 Uhr, kam es in der Parsevalstraße zu einem Brand in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die 70-Jährige Bewohnerin wurde von der Feuerwehr gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Sie war nicht ansprechbar.

Die anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fahrzeug entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 25.02.2024 zwischen 00:30-14:40 Uhr, entwendeten Unbekannte eine in der Benckiserstraße abgestellte, silberne Mercedes C-Klasse im Wert von circa 10.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .