Beim Abbiegen übersehen

Hochdorf-Assenheim (ots) – Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am vergangenen Sonntagnachmittag auf der L530 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Mutterstadt. Ein 87-jähriger fuhr zuvor aus Dannstadt-Schauernheim kommend in Richtung Mutterstadt. Als er in Höhe der Abfahrt zur BAB65 nach links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 60-jährigen aus Hochdorf-Assenheim und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 60-jährige als auch die 52-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden von knapp 24.000 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntagabend in der Carl-Benz-Straße konnte bei einem 35-jährigen Verkehrsteilnehmer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Annahme knapp 1,7 Promille wurden gemessen.

Nach der Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.