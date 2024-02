Raubdelikt zum Nachteil eines Hotels

Frankenthal (ots)- Am 26.02.2024 gegen 05.10 Uhr, wurde durch die im Empfangsbereich tätige 56-jährige Geschädigte eines Hotels in der Mahlastraße ein Raub gemeldet. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter sich zunächst in der Lobby aufhielt.

Kurze Zeit später riss er die Tür zur Rezeption auf, öffnete die Kasse und entnahm einen mittleren dreistelligen Betrag, hierbei äußerte er, dass sich die Angestellte ruhig verhalten solle, er habe ein Messer dabei. Hiernach flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Täters. D

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 170cm groß, hagere Gestalt, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit hellgrünem Parka und dunkle Jeans, insgesamt wurde er als ungepflegt beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrüche in Kleingartenanlage

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 24.02.2024, 19.30 Uhr bis 25.02.2024, 10.30 Uhr, kam es in einer Kleingartenanlage am Pappelweg zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser. Derzeit sind 5 Geschädigte bekannt. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am 25.02.2024 gegen 06 Uhr, wurde an einer Ampel in der Peter-Rosegger-Str. ein Pkw gemeldet, in welchem ein schlafender Mann sitzen würde. Durch die Streife wurde der Pkw dort festgestellt. Der Fahrer, ein 37-jähriger Mann aus Frankenthal, war augenscheinlich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums an der Ampel eingeschlafen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.