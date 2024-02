Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen am Wasgau

Annweiler (ots) – Am heutigen Montag kam es gegen 12:30h am Wasgau-Markt zwischen einer 22-jährigen und einer 21-jährigen Frau zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche in einer wechselseitigen Körperverletzung gipfelte. Die 22-Jährige suchte anschließend zur Anzeigenerstattung die Polizeidienststelle auf.

Die Polizeiwache Annweiler sucht Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben. Insbesondere soll ein länglicher, grauer Audi gehupt haben, als eine der Frauen beinahe auf die Straße gestoßen worden sei.

2 x Fahren ohne Versicherungsschutz

Herxheim (ots) – Innerhalb von 20 Minuten konnten zwei Personen festgestellt werden, die am 25.02.2024 jeweils ohne Versicherungsschutz mit ihrem E-Scooter in Herxheim unterwegs waren. Um 15:20 Uhr konnte in der Franz-Schubert-Straße ein 36-Jähriger und um 15:40 Uhr in der St.-Christophorus-Straße ein 14-Jähriger kontrolliert werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Einbruchversuch scheitert – Zeugen gesucht

Walsheim (ots) – Zwischen 22.02.20224 und 25.02.2024 versuchten unbekannte Täter in das Rathaus in Walsheim einzubrechen. Hierbei wurde versucht zwei Türen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Ohne Führerschein gefahren

Annweiler (ots) …ist am Freitag 23.Februar, 14:35 Uhr ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Er konnte in einem Gewerbegebiet mit seinem Pkw kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.