Tötungsdelikt – Sohn festgenommen

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am Samstagabend 24.02.24, kam es in Mainz-Bretzenheim zu einem vollendeten Tötungsdelikt. Ein Tatverdacht wegen der Tötung des 37 Jahre alten Mieters der Wohnung richtet sich gegen dessen 17-jährigen Sohn. Dieser konnte, nachdem er zunächst flüchtig war, am Sonntagnachmittag in Hessen widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und den Motiven des Tötungsdelikts im Stadtteil Bretzenheim dauern an. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft.

Diebstahl, Flucht und Widerstand am Bahnhof Mainz

Mainz-Hbf (ots) – Mann stiehlt Waren aus Drogeriemarkt im Hbf Mainz für insgesamt 617 Euro, flüchtet vor der Polizei und leistet Widerstand. Am Freitag des 23. Februar 2024 wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er scheinbar wahllos Dinge aus den Regalen eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof in Mainz entnahm, diese in einer großen Einkauftüte verstaute und anschließend ohne zu zahlen das Geschäft verließ.

Die Bundespolizei wurde über den Sachverhalt informiert und sprach kurz darauf den Mann an und kontrollierte ihn. Dieser gab zu die Waren gestohlen zu haben. Zur Feststellung der Identität des Mannes, wurde dieser aufgefordert die Polizisten zur Dienststelle zu begleiten. Anfangs folgte er den Beamten, doch dann flüchtete er unvermittelt. Die Streife holte den Flüchtenden ein und nahm ihn in Gewahrsam.

Da der Mann sich zudem gegen die Maßnahme wehrte, wurde er gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Dort konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 44-jährigen Litauer handelte und er Waren im Wert von 617 Euro gestohlen hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille.

Das Stehlgut wurde sichergestellt und anschließend zurück an den Eigentümer übergeben. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle verlassen. Gegen den 44-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Mainz-Gonsenheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 22.02. und 23.02.24 zwischen 02-04:00 Uhr, kam es in Gonsenheim zu vier Diebstählen aus Fahrzeugen. Betroffen waren Fahrzeuge, die an der Straße oder in einer Grundstückseinfahrt geparkt waren. Während der unbekannte Täter bei einem Fahrzeug in der Heidesheimer Straße sowie in der Palmenstraße kein Diebesgut erbeuten konnte, wurde bei einem Vorfall in der Straße „Am Palmen“ eine Tasche aus dem Fahrzeug gestohlen.

Bei einem Diebstahl aus einem geparkten PKW in der Lennebergstraße bemerkte die Inhaberin, dass die Geldbörse aus der Mittelkonsole gestohlen wurde. Der 39-jährige Halter eines Cabrios wurde am Samstagabend überrascht, als er eine offenstehende Fahrertür vorfand. Bei der Überprüfung seines Autos bemerkte er das aufgeschnittene Verdeck und das Fehlen des Einbauradios. Offenbar hatte sich ein unbekannter Täter Zugang zur Tiefgarage in der Richard-Schirrmann-Straße verschafft und war in sein Fahrzeug eingebrochen.

An den verschiedenen Tatorten wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen laufen derzeit. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder eine auffällige Person in den frühen Morgenstunden vom 22.02./23.02.24 im Bereich Gonsenheim gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Personengruppe greift mit Holzstangen und Stühlen an

Mainz-Mombach (ots) – In den frühen Morgenstunden des 25.02.24 kam es in einem Bistro in der Nestlestraße zu einem Streit zwischen 2 Männern. Einer der Männer wurde im Anschluss aus dem Bistro verwiesen und drohte an, mit mehreren Personen zurückzukehren. Der andere verblieb mit seinen 4 Begleitern im Bistro. Als die Gruppe gegen 03:20 Uhr das Lokal verlies, näherten sich 7-9 Personen, darunter auch der Mann, welcher zuvor des Bistros verwiesen worden war.

Die Gruppe attackierte den 35-jährigen Mainzer samt seiner 4 Freunde mit Holzstangen, Stühlen, Metallscharnieren und Tischen. Im Anschluss flüchteten die Angreifer von der Örtlichkeit. Der Großteil der 5er Gruppe aus Mainz erlitt oberflächliche Verletzungen. Einer der Begleiter musste zur weiteren Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden, da er sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die unbekannten Täter ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

A63, Höhe Nieder-Olm (ots) – Am Freitag 23.02.2024 um 21:38 Uhr, kommt es auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz kurz nach der Anschlussstelle Saulheim zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Der eine PKW wechselt von der rechten Spur auf die linke Spur, um einen LKW zu überholen. Hierbei übersieht er den von hinten auf der linken Spur näher kommenden zweiten PKW. Dieser kann nicht mehr bremsen, so dass es zum Unfall kommt.

Der erste PKW wird hierdurch sowohl gegen die Mittelschutzplanke, als auch die rechte Seitenschutzplanke geschleudert. Alle 6 Insassen kommen zur Kontrolle in die umliegenden Krankenhäuser, 2 Personen werden von dort unverletzt entlassen, 4 Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt.

Die linke Fahrspur bleibt während der Unfallaufnahme durchgehend frei, es kommt zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei wurden mehrere Rettungswagen und die FFWen Nieder-Olm und Wörrstadt mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. Zeugen werden gebeten sich an die Wache der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Rufnummer 06132 9500 zu wenden.

PKW mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugen gesucht

Mainz-Lerchenberg (ots) – Am Samstag 24.02.2024 wurde gegen 00:20 Uhr durch eine Polizeistreife ein schwarzer Kombi festgestellt, welcher zunächst eine rote Ampel an der Kreuzung L427/L426 überfuhr und sich anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L427 in Richtung Mainz-Drais bewegte.

Zwischen dem Waldparkplatz Draiser Eck und der Rubensallee überholte der Kombi einen PKW und schaltete anschließend die Fahrzeugbeleuchtung aus.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall, insbesondere zum Überholmanöver auf der L427 geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Brand eines Mehrfamilienhauses

Ingelheim-Frei Weinheim (ots) – Am frühen Montagmorgen um 3:23 Uhr wird ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße in Frei-Weinheim gemeldet. Rettungskräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienste und der Polizei gelingt es, insgesamt 26 Bewohner aus dem Haus zu evakuieren. Dabei erleiden 5 Personen Rauchgasintoxikationen, unter anderen auch ein Polizeibeamter. Diese gelten als leicht verletzt.

Aus der, durch den Brand betroffenen Wohnung wird die 74-jährige Bewohnerin gerettet. Sie erleidet Verbrennungen und wird derzeit in der Uniklinik behandelt. Sie ist ansprechbar und derzeit in einem stabilen Zustand.

Insgesamt rund 20 Einsatzkräfte der Rettungsdienste und rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren, bzw. sind am Einsatz beteiligt. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Nach Abschluss der Löscharbeiten werden Brandermittler des K1 des PP Mainz die Ermittlungen aufnehmen. Ob eine fahrlässige Brandstiftung ursächlich ist, ist Gegenstand dieser Ermittlungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Haus zunächst nicht bewohnbar sein. Die Stadt Ingelheim stellt zurzeit das Bürgerhaus in Frei-Weinheim als erste Aufenthaltsstelle zur Verfügung.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen-Büdesheim (ots) – Am Montag 26.02.2024 ereignete sich gegen 07:15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht im Mühlweg in Bingen-Büdesheim. Hierbei befuhr ein Radfahrer den Mühlweg in Fahrtrichtung Hitchinstraße. Der Verursacher überholte den Radfahrer, welcher aufgrund des zu geringen Seitenabstandes nach rechts ausweichen musste.

Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort befindlichen Zaun, woraufhin der Radfahrer zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Verursacher, vermutlich ein weißer PKW, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.