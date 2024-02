Wurststücke mit Rasierklingen ausgelegt

Worms (ots) – Die Wormser Polizei wurde am vergangenen Freitag über den Fund von gefährlichen Ködern informiert. Eine Hundehalterin fand diese an 3 unterschiedlichen Tagen innerhalb der letzten drei Wochen. Konkret handelte es sich um Wurststücke, die mit einer Rasierklinge präpariert waren. Die Zeugin hatte diese unmittelbar entsorgt. Gefunden wurden die verdächtigen Hundeköder in der Renz- und Goethestraße. Hundehalter werden daher um erhöhte Vorsicht gebeten.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickdiebstahl – Zeugen gesucht Worms

Worms (ots) – Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 79-jähriger Wormser Seniorin am Samstagabend. Gegen 18:05 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an ihrer Haustür in der Nähe des ehemaligen Salamandergeländes. Er gab vor, dass sein Hund versehentlich in ihren Garten gelaufen sei und bat kurz in den Garten gehen zu dürfen. Daraufhin händigte die Seniorin den Schlüssel für das Gartentor aus.

Unter dem Vorwand der Schlüssel passe nicht zu dem Gartentor, wollte der Täter durch das Haus in den Garten der Seniorin. Er schob die Seniorin beiseite und trat trotz deren deutlichen Widerspruchs ins Haus ein. Er stahl eine weiße und eine grüne Tasche der Seniorin, worin sich unter anderem 100 Euro Bargeld befand. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Glücklicherweise blieb die Seniorin unverletzt.

Der Täter wurde beschrieben als ca. 40-50 Jahre alt, 175 cm groß, kurze Haare, normale Statur und dunkler Kleidung.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zum bislang unbekannten Täter und zur Tatbegehung geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Immer wieder kommt es zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täterschaft erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es in Worms zu gleich 2 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Gegen 05:45 Uhr war der 48 Jährige spätere Beschuldigte aus Worms mit seinem Rad im Willy-Brandt-Ring in Worms unterwegs. Zeitgleich befuhr der 65 Jährige Fahrer mit seinem Linienbus die vorgenannte Straße.

Der Linienbus passierte den Radfahrer mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Der Radfahrer stieß jedoch aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mittig gegen den Bus, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Dies gab sowohl der Busfahrer als auch ein unabhängiger Zeuge an. Der Radfahrer zog sich beim Zusammenstoß mit dem Bus und anschließendem Sturz eine Verletzung an der linken Hand zu. Die Beamten der Polizei Worms konnten bei der Unfallaufnahme Atemalkohol beim 48-jährigen wahrnehmen, was ursächlich für seine unsichere Fahrweise sein könnte. Seine Verletzung wurde im Klinikum behandelt. Eine Blutprobe wurde ihm aufgrund seiner Alkoholisierung dort ebenfalls entnommen.

Zwei Stunden später gg. 07:50 Uhr wurde der Polizei Worms ein Verkehrsunfall in der Renzstraße Höhe Busbahnhof gemeldet. Dort fuhr ein 26 Jähriger aus Worms mit seinem 1er BMW die Renzstraße in Richtung Siegfriedstraße und stieß gegen eine Hauswand auf der anderen Straßenseite. Im Anschluss versuchte der Fahrer seinen PKW zunächst erneut zu starten um die Unfallstelle zu verlassen, da dies misslang wollte er seinen PKW von der Unfallstelle von Hand wegschieben. Als auch dies misslang entfernte sich der Fahrer fußläufig von der Unfallstelle um kurz darauf wieder zurückzukehren und dies nur, um seine Kennzeichen vom PKW ab zu montieren. Im Anschluss entfernte er sich erneut. Durch die aufmerksame Nachbarschaft konnten die Unternehmungen des 26-jährigen beobachtet und den Beamten der Polizei Worms so weitergegeben werden. Der Fahrer konnte sodann vor Ort durch die Beamten festgestellt werden. Sein Atemalkoholwert betrug 1,69 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrskonflikt

Worms (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 beteiligten Parteien kam es am Donnerstag 22.02.2024 in der Ludwigstraße. Dem vorausgegangen waren Streitigkeiten nach einem Konflikt im Straßenverkehr. Beteiligt waren jeweils zwei Wormser Bürger im Alter von 28 und 54 sowie 19 und 29 Jahren.

Gegen 17 Uhr soll das nachfolgende Fahrzeug Letzteren zu dicht aufgefahren sein. Die beiden Parteien trafen sich daraufhin auf dem Gelände einer Tankstelle in der Ludwigstraße. Dort kam es zu einem Wortgefecht und einer wechselseitigen Körperverletzung. Dabei soll es durch die beiden 19- und 29-Jährigen auch zu Tritten einer am Boden liegenden Personen gekommen sein. Auch ein mitgeführtes Tischbein sei dabei eingesetzt worden.

Durch die Wormser Polizei konnten die Beteiligten getrennt und eine weitere Eskalation durch die Fesselung zweier Beteiligter unterbunden werden. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Drei der vier Beteiligten erlitten infolge der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Das Tischbein konnte sichergestellt werden.

Die genauen Hintergründe sowie der konkrete Tatablauf sind Gegenstand der durch die Wormser Polizei eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem vorausgegangenen Verkehrsgeschehen und/oder körperlichen Auseinandersetzung geben können, werden gebeten sich mit der PI Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Dreister Fahrraddieb – Zeugen gesucht

Alzey-Innenstadt (ots) – Am Freitag 23.02.2024 gegen 14:40 Uhr, schnappte sich ein dreister Dieb am Tierpark der Rheinhessen-Fachklinik, in einem unaufmerksamen Moment des Opfers, das mintfarbene E-Bike der Marke Cube und flüchtete unerkannt in Richtung Innenstadt. Das Opfer konnte den Täter nur noch auf seinem Rad flüchten sehen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180-190 cm groß, dunkle Hautfarbe, schwarze Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall oder der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter: 06731 9110 in Verbindung zu setzen.