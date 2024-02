Wer hat die Bushaltestelle beschädigt? (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmittag ermittelte die Polizei in der Königstraße wegen einer Sachbeschädigung. Das Glas einer Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 107 war zerstört worden. Die Beschädigung muss sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen 12:46-13:09 Uhr zugetragen haben.

Zeugen, die den Vorfall oder etwas Verdächtiges während des genannten Tatzeitraums beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Stühle vor Bäckerei gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Drei Personen zogen in der Nacht zu Montag in der Innenstadt die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Grund hierfür: Die Männer trugen Stühle durch die Fackelstraße. Als sie den Streifenwagen sahen, ließen sie die Sitzgelegenheiten fallen und liefen davon. Es gelang den Beamten, die Flüchtigen in der Königstraße einzuholen und zu kontrollieren.

Wie sich herausstellte, stammten die Stühle von einer Bäckerei aus der Straße „Am Altenhof“. Die Männer erhielten einen Platzverweis und müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Hang hinabgestürzt

Kaiserslautern (ots) – Bei der Polizei gingen am Sonntagmorgen mehrere Anrufe aus dem nördlichen Stadtgebiet ein. Anwohner meldeten, dass ein Mann um Hilfe schrie, nachdem er einen Hang in der Otterberger Straße hinuntergestürzt war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den verletzten 63-Jährigen bergen.

Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den Gestürzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge, lag die Ursache des Sturzes wohl in der Alkoholisierung des Mannes. Eine Fremdeinwirkung kann nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. |kfa

Geldbeutel und Handys während Gottesdienst gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Langfinger trieben am Sonntagmorgen in den Räumen einer Freikirche am Adolph-Kolping-Platz ihr Unwesen. Mehrere Gemeindemitglieder meldeten, dass jemand in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr zwei Geldbörsen und zwei Mobiltelefone aus einem Nebenraum entwendete. In den Geldbeuteln befanden sich Ausweisdokumente, Bankkarten und Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Jugendliche verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) – Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall in der Entersweilerstraße rief am Sonntagnachmittag die Polizei auf den Plan. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich eine 14-Jährige und ihre gleichaltrige Freundin gegen 16:30 Uhr in dem Wagen ihres Vaters auf. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Hallenspielplatzes.

Die junge Frau startete den Motor und setzte den Audi Q3 in Bewegung. Die 14-Jährige stieß zunächst gegen einen Stein und dann gegen einen geparkten VW Polo. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die junge Fahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen. |kfa

Auto gestreift und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein beschädigter Mercedes-Benz ist das Resultat einer Verkehrsunfallflicht in der Gustave-Eiffel-Straße. Ein 57-Jähriger hatte am 10.02.2024 das Auto dort abgestellt. Als er am Sonntag, den 25.02.2024, wieder zu seinem Pkw kam, bemerkte er einen Streifschaden auf der linken Seite des hinteren Kotflügels.

Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Mercedes. Der Unfallverursacher hat sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter 0631 369-2250 entgegen. |pet

Mit Alkohol unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Fackelstraße einen Mini Cooper. Die Ordnungshüter hatten während der Kontrolle den Eindruck, dass der 39-jährige Fahrer alkoholisiert sein könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen.

Ein dortiger Test ergab schließlich ein Endergebnis von 0,78 Promille. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. |pet

Kreis Kaiserslautern

Auto beim Abbiegen gestreift

Otterbach (ots) – Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es in der Lauterstraße zu einem Verkehrsunfall. Zeugen beobachteten wie ein älterer weißer Pkw von einem Parkplatz einer dortigen Bank auf die Straße einbog. Hierbei streifte dieser einen parkenden Audi Q5. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem SUV zu kümmern.

Die Verkehrsunfallflucht wurde durch die Polizei aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Unfalls oder auf den gesuchten älteren, weißen Pkw mit frischen Unfallschäden nimmt die Polizei unter 0631 369-2250 entgegen. |pet