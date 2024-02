Raser gestoppt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 20:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 28-jährigen Tesla-Fahrer, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Cahn-Garnier-Ufer entlangraste. Der Mann fiel dem Streifenteam durch dessen rücksichtsloses und riskantes Fahrverhalten auf und beschleunigte das Fahrzeug immer wieder auf die höchstmögliche Geschwindigkeit.

Da unklar ist, ob der Mann bereits im Vorfeld weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht das Polizeirevier Mannheim-Oststadt nach Geschädigten und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Versammlungen zum Nahost-Konflikt verlaufen größtenteils störungsfrei

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Samstag fanden in der Innenstadt zeitlich parallel zwei Versammlung im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt statt. An einem Aufzug, welcher zwischen 14-17:30 Uhr durch die Mannheimer Innenstadt führte, nahmen in der Spitze ca. 1500 Personen teil. Aufgrund dessen kam es zu Beeinträchtigungen im Straßen- und im öffentlichen Nahverkehr.

Zeitgleich fand auf dem Paradeplatz in der Zeit von 11:30-15:30 Uhr eine stationäre Versammlung mit 50 Teilnehmern stand. Am Rande dieser Versammlung wurde eine israelische Landesflagge entwendet. Ein Tatverdächtiger konnte durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Tatumständen und zum Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Fußgängerin beim Abbiegen erfasst

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Samstag ereignete sich kurz nach 10:30 Uhr im Stadtteil MA-Sandhofen, in der dortigen Untergasse, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zu dieser Zeit befuhr ein 86-jähriger Fahrzeug-Führer die Untergasse. In Höhe der Wilhelmswörthstraße übersah jener, vermutlich aus Unachtsamkeit beim Abbiegevorgang, eine 75-jährige die Straße kreuzende Fußgängerin.

Der Fahrzeug-Führer erfasste im weiteren Fortgang die Fußgängerin. Hierbei erlitt die Frau im Bereich der Beine und der Handgelenke nicht unerhebliche Verletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte, zur weiteren medizinischen Versorgung, in eine umliegende Klinik gebracht.

Am Fahrzeug des Mannes entstand augenscheinlich kein Unfallschaden. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt. Die weiteren Verkehrsunfallermittlungen werden derzeit durch das Polizeirevier MA-Sandhofen geführt.

Unfall auf dem Luisenring mir erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Sonntag fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 29-Jährige mit ihrem BWM auf dem Luisenring in Richtung Kurpfalzkreisel. Um kurz nach Mitternacht wollte sie nach links in die Neckarvorlandstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 21-jährigen Fahrerin eines Hyundais, die auf dem Luisenring in Richtung Parkring unterwegs war.

Durch die Kollision kam der Hyundai ins unkontrollierte Schleudern, welches erst im Gleisbett der Straßenbahn endete. Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Innenstadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Zwei Männer mit Schreckschusswaffen vorläufig festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 21-Jähriger und 19-jähriger Mann wurden Sonntagfrüh durch Beamte des Polizeireviers Innenstadt vorläufig festgenommen, nachdem diese zuvor gegen 02:30 Uhr in den O-Quadraten, die der Waffenverbotszone unterliegen, mit Schreckschusswaffen hantiert haben.

Nachdem die Polizei dahingegen alarmiert wurde, dass 2 Männer mit Schreckschusswaffen Schüsse abgaben und vorerst Richtung Paradeplatz flüchteten, konnten diese von den Einsatzkräften festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die zwei Schreckschusswaffen konnten sichergestellt werden. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden beide Männer auf das Polizeirevier gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab zudem beim 21-Jährigen circa 1,0 Promille und beim 19-Jährigen fast 0,8 Promille.

Ein Passant erlitt durch die Schussgeräusche starke Schmerzen in Trommelfell, benötigte aber keine ärztliche Versorgung vor Ort. Dieser sucht in den folgenden Tagen eigenständig eine Arztpraxis auf. Die beiden Männer wurden nach den Maßnahmen wieder entlassen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die zwei Männer erwarten nun unter anderem eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung, Verstoß gegen die Waffenverbotszone sowie Verstoß gegen das Waffengesetzt.

Drei Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwischen Samstag und Sonntag wurden in der Innenstadt und der Schwetzingerstadt insgesamt die Scheiben dreier Fahrzeuge aufgebrochen. Im Quadrat R2 schlugen die bisher unbekannten Täter am Samstag zwischen 20-21 Uhr die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld.

Der Gesamtschaden liegt im mittleren 4-stelligen Bereich. In einem Parkhaus in N2 zerstörten die Unbekannten zwischen Samstag 16:30 Uhr und Sonntag 08 Uhr, die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eines BMWs. In diesem Fall wurde aus dem PKW nichts entwendet. In der Toräckerstraße der Schwetzingerstadt brach eine unbekannte Täter zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 0:30 Uhr einen Mercedes auf, welcher auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Auto wurde eine Tasche mit Geldbeutel sowie diverse Kosmetika im Gesamtwert von rund 600 Euro entwendet.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welcher verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter: 0621/174-3310 oder an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter: 0621/1258-0 zu wenden.

Brennender Unrat führt zu Polizeieinsatz

Mannheim (ots) – Im Laufe des Samstagmorgens wurden zwei Brände im Jungbusch gemeldet. Um kurz nach 06:30 Uhr war in der Böckstraße Unrat, welcher vor einem Kellerabteil gelagert war, in Brand geraten. Um kurz vor 7 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in der Beilstraße. Hier brannte Müll in einem Anbau hinter dem eigentlichen Wohngebäude.

Eine Gefahr für die Anwohnenden ging durch die kleinen Brände nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aus. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, bedarf der weiteren Abklärung. Da die genaue Ursache der Feuer noch nicht klar ist, übernahm das Kriminalkommissariat Mannheim die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 10:10-10:22 Uhr, im Stadtteil Feudenheim zwei Zigarettenautomaten auf. Die in der Andreas-Hofer-Straße und Eberbacher Straße stehenden Automaten wurden jeweils mit einem unbekannten Gegenstand aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Unbekannten einen Bargeldbetrag in bislang noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621/71849-0 entgegen.

Geschädigte von Dieseldiebstahl gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Montag gegen 03 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mannheims, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, einen 36-jährigen Audi-Fahrer in der Schlachthofstraße, welcher ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, am Straßenverkehr teilnahm. Während der Kontrolle warf der Mann plötzlich ohne ersichtlichen Grund dessen Autoschlüssel in ein nahe gelegenes bepflanztes Grundstück.

Nachdem die Personalien sowie die strafprozessualen Maßnahmen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesichert waren und keine weiteren Anhaltspunkte für Straftaten vorlagen, durfte der Mann gehen. Bei einer intensiven Suche nach dem Schlüssel, gelang es den Beamten schließlich, diesen zu finden. Als sie den Kofferraum des Autos öffneten, wurde ihnen klar, weshalb der 36-Jährige versuchte, den Schlüssel verschwinden zu lassen.

Im Inneren stellten die Polizisten neun Kanister gefüllt mit über 200 Liter Diesel fest. Ebenso stellten die Ermittler weitere Tatmittel wie einen Schlauch und einen Trichter zum Abfüllen des Diebesguts sicher. Der Verkehrsdienst Mannheim sucht nun Geschädigte, welchen entsprechender Kraftstoff entwendet wurde sowie Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Dieseldiebstahl gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 zu melden.