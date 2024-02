Vater betrunken mit Sohn im Auto unterwegs

Meckesheim (ots) – Am Sonntag gegen 18:30 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Zuzenhäuser Straße einen betrunkenen Opel-Fahrer, welcher mit seinem 10-jährigen Sohn auf der Rückbank unterwegs war. Der 41-Jährige fuhr in eine stationär eingerichtete Kontrollstelle, wo den Polizisten während der Kontrolle der Alkoholgeruch, ausgehend von dem Mann auffiel.

Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Der 10-jährige Junge wurde vor Ort von der Mutter abgeholt, während der 41-Jährige auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Auch den Führerschein behielten die Beamten ein.

Brand in einem Wohnhaus

Sandhausen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag gegen 11 Uhr das Sofa im Wohnzimmer eines Hauses in der Straße Am Friedhof in Brand. Anschließend griffen die Flammen auf den Rollladenkasten über. Für die Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr die Waldstraße.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, jedoch verletzte sich eine Person durch eine Rauchgasintoxikation leicht. Die genaue Brandursache ist derzeit nochunklar.

Unfallflucht durch LKW – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Zu einem Beinahezusammenstoß zweier LKW kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ein 48-Jähriger war mit einem LKW auf der BAB 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Ungefähr auf der Höhe von St. Leon-Rot wurde er von einem anderen LKW überholt. Das andere Fahrzeug scherte um kurz nach Mitternacht so knapp wieder ein, dass der 48-Jährige ruckartig nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dabei kam sein LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitplanken-Elementen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 4.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist derzeit nicht bekannt. Eine Beschreibung des Unfallverursachers liegt bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Außenstelle des Verkehrsdienstes in Walldorf unter 06227-35826-0 zu melden.