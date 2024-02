Reizende Substanz verletzt 15 Schüler

Heidelberg (ots) – Eine noch unbekannte Substanz verursachte am Montag gegen 12 Uhr im Hölderlin-Gymnasium in der Plöck Atemwegs- und Hautreizungen bei 15 Kindern. Nachdem bei mehreren Schülern entsprechende Symptome auftraten, wurde die Schule, welche von etwa 800 Schülern besucht war, geräumt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, unter anderem der Gefahrgutzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg, befanden sich im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Plöck sowie die Friedrich-Ebert-Anlage auf Höhe des P9 gesperrt werden. Die Feuerwehr entnahm Luftproben, welche derzeit noch untersucht und analysiert werden.

Die 15 leicht verletzten Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Vorfalls entschloss sich die Schulleitung dazu, den Schulbetrieb für den restlichen Schultag einzustellen.

Rund 30.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

BAB 5/Heidelberg (ots) – Womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte ein 23-jähriger Fiat-Fahrer am Freitagnachmittag auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Dossenheim und dem Autobahnkreuz Heidelberg einen Unfall, bei dem ein 20-Jähriger leicht verletzt wurde. Als der 23-Jährige gegen 16:40 Uhr die linke Fahrspur der BAB 5 entlangfuhr, kollidierte dieser mit dem vorausfahrenden 20-jährigen Audi-Fahrer.

Dieser wiederum wurde auf einen ebenfalls vor ihm fahrenden 39-jährigen Jeep-Fahrer aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Eine weitere medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Der 23-Jährige sowie der 39-Jährige blieben unverletzt.

Der Audi sowie der Fiat mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme mussten der linke und rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Standstreifen vorbeigeleitet werden.

Einbruch in Schulgebäude – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Samstag gegen 14:20 Uhr wurde ein Einbruch in das Heidelberger Bunsen-Gymnasium bekannt. Das Schulgebäude befindet sich im Stadtteil HD-Neuenheim, in der dortigen Humboldtstraße. Ein oder möglicherweise auch mehrere bislang noch unbekannte Täter verschafften sich, in einem noch nicht genau definierbaren Zeitraum, über eine vermutlich unverschlossene Seiteneingangstüre Zutritt zur Schule.

Anschließend brachen die Täter, teilweise unter brachialer Gewalteinwirkung, verschiede Räumlichkeiten, u.a. auch das Lehrerzimmer auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Der Diebstahlsschaden an sich sowie die derzeit festgestellten Sachschäden sind bislang noch unbekannt bzw. noch nicht bezifferbar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord unter: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Heidelberg Südstadt (ots) – Am späten Freitagabend war in Heidelberg ein 20-jähriger Mann mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 23:30 Uhr in der Feuerbachstraße auf. Bei der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten deutliche Beweisanzeichen, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeutetetn. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ein freiwillig durchgeführter Urindrogenvortest verlief positiv, weshalb dem Mann ein Blutprobe entnommen wurde. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss sowie dem Verdacht des vorherigen Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Freitag 23.02.2024 zwischen 11:45 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Straßenrand in der Wielandstraße geparkten PKW, VW Golf. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter 06221/4569-0 zu melden.