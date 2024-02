Pkw kollidiert mit Rettungswagen

Waghäusel (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen am Freitagnachmittag in Waghäusel wurden zwei Personen leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 73-jähriger Autofahrer gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 555 von Oberhausen-Rheinhausen kommend in Richtung Kirrlach, als er hinter sich einen Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal wahrnahm.

Offenbar um dem Einsatzfahrzeug freie Fahrt zu gewähren, bog der 73-jährige Nissan-Fahrer nach rechts in die Haslacher Straße ein. Als der Krankenwagen daraufhin jedoch ebenfalls in die Haslacher Straße einbog und den Nissan überholen wollte, setzte dieser im Einmündungsbereich wohl unvermittelt zu einem Wendemanöver an. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge miteinander.

Bei Zusammenstoß zogen sich beide Insassen des Rettungswagens leichte Verletzungen zu. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.

Mann zieht Messer in Straßenbahn und bedroht Frau – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitag kam es gegen 17:50 Uhr an der Haltestelle Europaplatz in einer Straßenbahn der Linie S1 zu einem Streit zwischen einem 27-jähren Mann und einer bislang unbekannten Geschädigten. Im Verlauf des Streitgesprächs soll der Mann zunächst, mit seinem Handy in der Hand, angedeutet haben, auf die Frau zu schießen.

Danach soll er diese noch mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierte Polizei konnte den Mann an der U-Bahn-Haltestelle Marktplatz nach einem Hinweis des Straßenbahnführers festnehmen. Das von der Person mitgeführte Messer wurde sichergestellt.

Da sich die geschädigte Frau noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt hatte, bittet die Polizei diese Dame sowie weitere Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Karlsruhe (ots) – Gleich drei Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im nördlichen Landkreis verzeichnen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Oberderdingen-Flehingen. Gegen 19:30 Uhr gelangten die Einbrecher über eine eingeschlagene Scheibe an der Balkontür ins Obergeschoss des im Kastanienweg gelegenen Wohnhauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe hauptsächlich das Obergeschoss und nahmen hierbei hochwertige Uhren, Schmuck, Handtaschen sowie Bekleidung im geschätzten fünfstelligen Bereich an sich. Vermutlich wurden die Täter durch das Auslösen der Alarmanlage aufgeschreckt und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab. Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers gelang den Einbrechern die Flucht. Zeugen zu dem Einbruch in Flehingen werden gebeten, sich bei Hinweisen mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Freitag 09:30 Uhr und Sonntag 14:30 Uhr, in Bad Schönborn-Mingolsheim. Hier schlugen die unbekannten Täter die Scheibe des Wohnzimmerfensters ein und gelangten dadurch in das Innere des Wohnhauses in der Brahmsstraße. Die Einbrecher betraten nahezu alle Zimmer und durchwühlten die Schränke.

Ebenfalls in Bad Schönborn-Mingolsheim sind Einbrecher im Zeitraum zwischen Samstag 19:30 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr, durch Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Ohrenbergstraße eingedrungen. Auch hier durchwühlten die Eindringlinge in sämtlichen Räumen Schränke und Kommoden.

Der entstandene Sach- bzw. Diebstahlschaden kann in beiden Einbrüchen in Mingolsheim noch nicht beziffert werden. Hinweisgeber zu den Einbrüchen in Mingolsheim werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 zu melden.