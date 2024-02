Exhibitionist festgestellt

Germersheim (ots) – Ein Mann entblößte am Samstag gegen 13:45 Uhr, im Bereich der S-Bahnhaltestelle Germersheim-Süd sein Glied gegenüber vorbeilaufenden Passanten. Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung einen geistig-beeinträchtigten 39-jährigen Mann als Tatverdächtigen ermitteln.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus eingeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Widerstand geleistet

Bellheim (ots) – Ein Beziehungsstreit rief am Samstag gegen 15 Uhr die Polizei auf den Plan. Der 17-jährige Streithahn beleidigte die Beamten unmittelbar als „Drecksbullen“ und fing im Laufe der Sachverhaltsaufnahme an, diese zu schubsen. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht.

Auf dem Boden liegend trat er nach den eingesetzten Beamten und bespuckte diese. Hierdurch wurde ein Beamter leicht verletzt. Zur Abklärung weiterer Maßnahmen wurde er zunächst mit zur Dienststelle genommen. Beim Verlassen der Dienststelle beschädigte er zwei Wandleuchten.

Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Germersheim (ots) – Am Freitag gegen 16:45 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Orffstraße in Germersheim ein PKW ohne Kennzeichen feststellen, vor welchem sich drei Personen befanden. Da das Fahrzeug noch warm war, wurden die Personen auf das Fahrzeug angesprochen. Ein Mann gab sich als Eigentümer und Fahrer zu erkennen und räumte ein, dass er das Fahrzeug am heutigen Tag gekauft habe und zuvor mit entstempelten Kennzeichen gefahren war.

Im Verlaufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem Cannabis und Kokain konsumiert haben soll. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.