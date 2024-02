18-Jähriger verletzt 2 Gleichaltrigen mit Messer

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Sonntag 25.02.2024 gegen 02:30 Uhr, verletzte ein 18-Jähriger 2 gleichaltrige Männer im Rahmen eines Streites mit einem Messer. Beide Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht keine.

Eine Polizeistreife stellte den flüchtenden Täter in Tatortnähe und nahm ihn vorläufig fest. Seine männliche Begleitung ist weiterhin flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierbei wird es auch um die konkreten Umstände der Tat und ein mögliches Motiv gehen.

Nach Schlägerei geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 23.02.2024 gegen 22:45 Uhr, schlugen und traten zwei unbekannte Personen im südlichen Innenstadtbereich auf einen 26 Jahre alten Mann ein. Dieser trug leichte Verletzungen davon und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Zeugen teilten den Polizeikräften vor Ort mit, dass die zwei Täter aus einer vierköpfigen Personengruppe stammten und etwa 17 Jahre junge Männer waren.

Beide trugen eine schwarze Mütze und blaue Westen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/963-2122 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Randalierer landet in polizeilichem Gewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Freitagnacht 23.02.24 gegen 24 Uhr, randalierte ein 40-jähriger Mann in der Wohnung seiner 26-jährigen Bekannten und verletzte sie hierbei leicht. Anschließend verließ er die verwüstete Wohnung und ließ seine leicht verletzte Bekannte zurück. Polizeikräfte stellten den 40-jährigen in Tatortnähe fest und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.

Da er sich gegenüber der Polizei durchgehend aggressiv und unkooperativ verhielt, führten die Polizeikräfte ihn letztlich dem Gewahrsam zu. Die 26-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Der 40-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Zu viel getankt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) …hat ein 19-jähriger Autofahrer wohl in der Nacht auf den 23.02.2014. In den Morgenstunden geriet er zunächst auf die Gegenfahrbahn, wo ein Unfall nur durch das Ausweichen des dort fahrenden 31-jährigen Fahrzeugführers verhindert werden konnte. Dem 31-jährigen Zeugen fiel im Anschluss die unsichere Fahrweise des 19-Jährigen auf.

Er folgte diesem ein Stück, ehe es ihm in der Rheinhorststraße gelang, den jungen Fahrer auszubremsen. Als der Zeuge auf Ansprache merkte, dass der 19-Jährige stark alkoholisiert war, zog dieser daraufhin den Zündschlüssel ab und informierte die Polizei.

Durch die Polizeibeamten wurde der 19-jährige Fahrer im Anschluss in ein Krankenhaus eingewiesen, da dieser aufgrund der Alkoholisierung nicht mehr wegefähig war. Weiter wurde gegen den jungen Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

Einbruch in Juweliergeschäft

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Unbekannte gelangten am Sonntag, den 25.02.2024, gegen 02:30 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in den Verkaufsraum eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße. Sie entnahmen Bargeld aus der Kasse sowie hochwertigen Schmuck aus Vitrinen. Der Wert des Diebesgutes ist noch unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel: 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Unbekannte bestehlen 91-Jährige

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Saarlandstraße gelangten am Samstag 24.02.2024, im Laufe des Vormittags drei Unbekannte in die Wohnung einer 91-jährigen Seniorin in der Saarlandstraße. Sie stellten sich unter anderem als Polizeibeamte vor und konnten unbemerkt Bargeld stehlen. Eine Personenbeschreibung konnte die Dame nicht geben.

Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .