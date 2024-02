Autobahngold“ – vermeintliche Betrüger erbetteln Geld

Schifferstadt (ots) – Am Freitagmorgen 23.02.2024, wurden mindestens 2 Fahrzeugführende auf der L532 zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt, auf Höhe der Anschlussstelle zur BAB 61, von Personen in vermeintlich hilfloser Lage angehalten und um Geld angebettelt.

Die Betrüger, die in einem Pkw mit nicht deutscher Zulassung unterwegs waren, gaben vor, Geld für Benzin zu benötigen, da sie aufgrund einer dringenden familiären Angelegenheit eine weite Strecke reisen müssten. In vielen Fällen in der Vergangenheit wurde den angehaltenen Personen zudem falscher Goldschmuck zum Kauf angeboten, was am Freitag jedoch nicht geschehen ist.

2x Trunkenheit im Verkehr in Waldsee und Schifferstadt

Waldsee/Schifferstadt (ots) – Am Freitagnachmittag (23.02.2024) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einen auffällig langsam fahrenden Pkw Dacia in der Neuhofener Straße in Waldsee. Der Grund war schnell gefunden: Die Beamten stellten bei dem 67-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Atemalkoholgeruch fest, ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Im Weiteren wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, es droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

Am Samstagnachmittag fiel einem Streifenteam in der Rehhofstraße in Schifferstadt ein Kleinkraftrad (mit Versicherungskennzeichen) auf, das dort recht zügig unterwegs war – gut zu erkennen an der dort aufgehängten Geschwindigkeitsmesstafel. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der 22-jährige Fahrer direkt, nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Zweirad zu besitzen. Damit aber nicht genug: Den Beamten fielen zudem drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann auf. Der hiernach freiwillig durchgeführte Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und THC. Der Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet und im Zuge dessen eine Blutentnahme angeordnet.

„Eltern-Taxis“ bei Grundschule Nord bemängelt

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 23.02.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt morgens zu Schulbeginn eine Schulwegüberwachung vor der Grundschule Nord in der Rehbachstraße durch. Leider wurden wieder etliche „Eltern-Taxis“ festgestellt, die ihre Kinder bis unmittelbar vor das Schultor chauffierten und somit für unnötig viel Verkehr und zusätzliche Gefahren für die meist kindlichen Fußgänger sorgten.

Generell rät die Polizei Eltern, die ihr Kind unbedingt mit dem eigenen Pkw zur Schule bringen wollen/müssen, sich rechtzeitig im weiteren Umfeld der jeweiligen Schule einen Parkplatz zu suchen und den unmittelbaren Zugangsweg zur Schule freizuhalten.

Alleinunfall einer Fahranfängerin in Waldsee

Waldsee (ots) – Zu einem nicht ganz unspektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 20:50 Uhr, als eine 18-jährige Fahranfängerin die Schifferstadter Straße in Waldsee befuhr. Nachdem die junge Frau aus bisher unbekanntem Grund auf gerade Strecke zunächst mit dem rechten Vorderreifen minimal nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, verlor sie offensichtlich nach einer Gegenlenkbewegung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr danach quer über die Gegenfahrspur.

Nach dem Kontakt mit dem dortigen hohen Bordstein kippte der Pkw Toyota auf die rechte Seite, streifte dabei einen Baum und durchschlug einen Maschendrahtzaun.

Glimpflich ging es für die beiden Fahrzeuginsassen aus: Die Fahrerin zog sich nach derzeitigem Stand lediglich eine kleine Beule am Hinterkopf zu. Ihr 22-jähriger Beifahrer kam mit einer kleinen Schnittwunde am Finger davon. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit ergaben sich keine. Der Toyota Yaris erlitt hingegen einen wirtschaftlichen Totalschaden.