Landau: Die Polizei-News

Räuberischer Diebstahl mit Krankenfahrstuhl

Landau (ots) – Am 24.02.2024 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem kuriosen räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Horststraße in Landau. Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls wurde beim Verlassen des Marktes angesprochen nachdem er offensichtlich Süßigkeiten unter seinen Beinen versteckte und nur eine Packung bezahlte.

Der Beschuldigte entgegnete, dass man ihn in Ruhe lassen soll und fuhr in Richtung Ausgang. Hierbei fuhr er jedoch über die Füße der Mitarbeiterin. Auch das Festhalten des Rollstuhls misslang. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) – In der Nacht zum Samstag wollte eine Streife der PI Landau eine Verkehrskontrolle im Bereich der L509 zwischen Mörlheim und der BAB65 durchführen. Beim Erblicken der Streife wendete der Fahrer sein Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Industriegebiet. Dort wurde das Fahrzeug geparkt am Fahrbahnrand festgestellt.

Der Fahrer hatte zwischenzeitlich die Flucht ergriffen und konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

3x Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Am 23.02.2024 gegen 21:45 Uhr beobachteten zwei Zeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Dammühlstraße wie ein PKW im Bereich der Behindertenparkplätz zunächst rückwärts ausparkte und hierbei gegen ein weiteres Fahrzeug in einer anderen Parkreihe stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss direkt von der Unfallstelle. Durch die Zeugen konnte ein Teil des Kennzeichens festgestellt werden. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen älteren schwarzen Opel handeln. Weitere Ermittlungen über das Kraftfahrtbundesamt folgen.

Am 23.02.2024 gegen 13:12 Uhr beobachteten zwei Zeugen einen Verkehrsunfall in der Thomas-Nast-Straße in Landau. Beim Rückwärtsausparken im Bereich der BBS kam es herbei zunächst zu einem Zusammenprall mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Die Fahrerin hätte dann kurz verdutzt geschaut und wäre dann weitergefahren. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EURO. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zwischen dem 22.02.2024 gegen 19:00 Uhr und dem 23.02.2024 um 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Helmbachstraße in Landau. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug die linke Frontstoßstange des Geschädigten und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.