Seit knapp 1 Jahr ohne Fahrerlaubnis

L516/Maikammer (ots) – Am späten Samstag 24.02.2024 gegen 23:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Edenkoben auf der L516 zwischen Maikammer und Diedesfeld ein Kleinwagen mit defekter Kennzeichenbeleuchtung auf.

Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die italienische Fahrerlaubnis des 63-jährigen Fahrers abgelaufen war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrskontrollen in der Leonhard-Eckel-Siedlung

Edesheim (ots) – Am Samstagnachmittag 24.02.2024, wurden durch die Polizei Edenkoben Verkehrskontrollen im Bereich der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim durchgeführt. Hierbei konnte bei einer 54-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Germersheim Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte die Feststellungen der Polizisten. Die Autofahrerin wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille, weshalb ein entsprechendes Ordnungswirdrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die 54-Jährige erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Einem weiteren leicht alkoholisierten Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein „Gurtmuffel“ kostenpflichtig verwarnt und ein Auto wurde aufgrund eines Mangels beanstandet.

Raub eines Mobiltelefons

Herxheim (ots) – Der Geschädigte saß am 24.02.2024 gegen 18:25 Uhr, auf einer Treppe vor dem Nettomarkt als ein Fahrradfahrer versuchte ihm das Mobiltelefon zu entreißen. Nachdem dies zunächst nicht gelang, schlug der Fahrradfahrer dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht und flüchtete mit dem Smartphone in unbekannte Richtung.

Durch die Schläge erlitt der Geschädigte mehrere Platzwunden im Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Sachbeschädigung durch Feuer

Herxheim (ots) – In den frühen Nachmittagsstunden des 24.02.2024 meldet ein Zeuge eine brennende Mülltonne in der Käsgasse in Herxheim. Bei der Überprüfung konnten in der verschmorten Tonne Paper und Deospray festgestellt werden. Der Zeuge geht davon aus, dass das Feuer durch zwei ca. 10-12 Jahre alte Jungs verursacht wurde. Diese trugen schwarze Trainingsanzüge und hätten sich bei Erblicken des Zeugen entfernt.

Sachbeschädigung an KfZ

Herxheim (ots) – In der Nacht des 22.02.2024 auf den 23.02.2024 wurde ein PKW eines ambulanten Pflegedienstes in der Unteren Hauptstraße in Herxheim beschädigt. Der bisher unbekannte Täter schlug hierbei die Scheibe der Fahrertür ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.