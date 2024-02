Geldbörse entwendet

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 23.02.2024, gegen 14:30 Uhr befand sich eine 85-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt eines Einkaufszentrums am Fackelrondell. Bisher unbekannte Täter entwendeten der Frau die Geldbörse aus der Tasche, welche im Einkaufswagen stand. Unter anderem befand sich in dieser ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Wertvolle Tipps zur Vermeidung solcher Taten finden sie hier: https://polizei-beratung.extrapol.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Alkoholisierte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 24.02.2024 in den frühen Morgenstunden wurden gleich zwei Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung auffällig. Ein 31-jähriger Mann wurde mit seinem PKW fahrend in der Lauterstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde letztlich eine Alkoholisierung von 1,02 Promille festgestellt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Zudem wurde ein 33-jähriger Mann mit seinem PKW fahren in der Straße Im Erfenbacher Tal einer Kontrolle unterzogen. Der Mann verweigerte trotz deutliche wahrnehmbarem Alkoholgeruch einen entsprechenden Vortest. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen der Verbringung leistete der Mann zudem Widerstand. Entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand wurden gegen diesen eingeleitet.|wey

Sachbeschädigung an PKW

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Donnerstag, 22.02.2024, 23:00 Uhr bis Freitag, 23.02.2024, 08:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der St.-Franziskus-Straße vier dort geparkten PKW. Es wurden jeweils die Seitenspiegel beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 23.02.2024, gegen 16:52 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Merkurstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher noch nicht vollständig identifizierter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken gegen den PKW einer 35-jährigen Frau.

Hiernach entfernte dieser sich, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Das Kennzeichen des Verursachers wurde von einem Zeugen notiert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 23.02.2024 wurde in den Abendstunden eine Personenkontrolle am Willy-Brandt-Platz durchgeführt. Hierbei wurde sieben Personen im Alter von 16 bis 25 Jahre kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt.|wey

Kreis Kaiserslautern

Wohnungsdurchsuchung

Rodenbach (ots) – Am Sonntagnachmittag durchsuchten Polizeibeamte in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung. Hintergrund war die verdächtige Internetveröffentlichung eines Jugendlichen. Der 14-jährige Deutsch-Amerikaner postete über ein soziales Netzwerk mehrere Bilder von verdächtigen Gegenständen.

Die Polizei wurde über die Veröffentlichung informiert und durchsuchte daraufhin vorsorglich die elterliche Wohnung des Jugendlichen. Die verdächtigen Gegenstände konnten letztendlich aufgefunden und sichergestellt werden. Es handelte sich hierbei um zwei Softair Pistolen, von denen tatsächlich keine ernsthafte Gefahr ausging.

Der Jugendliche und dessen Erziehungsberechtigten wurden auf das Fehlverhalten hingewiesen. Die Polizei leitete weitere Maßnahmen ein. Anwohner nahmen den polizeilichen Einsatz in Rodenbach wahr. Diesbezüglich kam es vereinzelt auch zu Nachfragen bei der Polizei.|re

Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Mackenbach (ots) – Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die unter Umständen Beobachtungen zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw, BMW M2 Coupé, Farbe schwarz, gemacht haben könnten. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen KL-GD 193 angebracht. Der BMW im Wert von circa 60.000 Euro war von der Eigentümerin am 22.02.2024 gegen 20:00 Uhr in der Hofeinfahrt in Mackenbach in der Straße Sandäcker abgestellt und verschlossen worden. Am 24.02.2024 wurde der Diebstahl um 20:30 Uhr festgestellt.

Die Geschädigte ist nach wie vor im Besitz beider Autoschlüssel, die über das Keyless Go System verfügen. Möglicherweise nutzten die Täter diesen Umstand aus. Mit technischen Mitteln ist es möglich, die Funkwellen der Fahrzeugschlüssel zu verlängern und so das Auto zu öffnen und zu starten. Die Polizei rät Besitzern von Autos mit sogenannten Keyless Go Systemen dazu, ihren Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Tel:0631/369-2620. |pvd

Einbruch misslungen – Sachschaden hinterlassen

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in die Leichenhalle im Ortsteil Vogelbach einzubrechen. Am Haupteingang wurden mehrere Hebelspuren gefunden. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, die Tür zu öffnen und in die Halle einzudringen.

Fazit: Keine Beute, aber Sachschaden in Höhe von etlichen hundert Euro. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen rund um die Halle aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Wer hat etwas beobachtet?

Hütschenhausen (ots) – Einbrecher haben aus einem Wohnhaus im Ortsteil Spesbach mehrere Baumaschinen gestohlen. Die Täter drangen vermutlich zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag in das Haus ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Beamten sicherte Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Donnerstag oder schon in den Tagen davor, Personen oder Fahrzeuge im Bereich Spesbach aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Polizei hat Augenmerk auf Verkehrstüchtigkeit

Landstuhl (ots) – Bei Verkehrskontrollen übers Wochenende sind der Polizei mehrere Fahrzeugführer aufgefallen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Am Samstagvormittag kontrollierten die Beamten eine 45-jährige Peugeot-Fahrerin in der Nähe von Ramstein-Miesenbach. Sie zeigte drogentypische Auffallerscheinungen und räumte den Konsum von Kokain und Marihuana ein. Ein Urintest bestätigte die Angaben der Fahrerin. Der Dame aus Hessen wurde eine Blutprobe entnommen.

In der folgenden Nacht geriet in Bruchmühlbach-Miesau ein Autofahrer in den Fokus der Streife. Auch bei dem 24-Jährigen stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem jungen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Streifenfahrten wurde eine 54-jährige Toyota Fahrerin in Landstuhl kontrolliert. Weil ihr Atem nach Alkohol roch, wurde sie zum Test gebeten. Ergebnis: 0,94 Promille. Der Dame aus dem Landkreis wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Neben einem Fahrverbot wartet ein empfindliches Bußgeld auf die Frau.

Schließlich endete auch für einen 20-Jährigen die Fahrt mit seinem 3-er BMW in Landstuhl. Weil der junge Fahrer auf die Beamten den Eindruck machte „nicht ganz nüchtern“ zu sein, baten sie ihn zum Schnelltest, demnach hatte er einen Alkoholpegel von 0,73 Promille. Auch auf den Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz wartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Trunkenheitsfahrten sind kein Kavaliersdelikt! Erwischten Fahrern drohen empfindliche Bußgelder und andere Strafen. Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss können demnach richtig teuer werden und auch weitreichende Folgen haben. Autofahrer sollten sich jederzeit ihrer Verantwortung bewusst sein, sowohl für die eigene Sicherheit als auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. |pilan