Körperverletzung in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 22.02.2024 gegen 15:20 Uhr, war ein 28-Jähriger mit der Straßenbahnlinie 4 aus Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Am Berliner Platz stiegen 2 Jugendliche ein, mit welchen es im weiteren Verlauf zum Streit kam. Die Jugendlichen sollen dem 28-Jährigen hierbei mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

An der Haltestelle Wittelsbachplatz stiegen der 28-Jährige und einer der Jugendlichen, ein 14-Jähriger, aus und gingen in einen Supermarkt. Dort informierte der 28-Jährige die Polizei. Der 28-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben. Angaben zu dem zweiten Täter machte er nicht.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den zweiten Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 22.02.2024 gegen 15:20 Uhr, entwendete eine 36-Jährige in einem Supermarkt in der Schützenstraße Waren im Wert von circa 25 Euro. Vor dem Laden übergab sie das Diebesgut an ihren 45-jährigen Lebensgefährten. Der 31-jährige Ladendetektiv hatte die Situation beobachtet und sprach beide vor dem Supermarkt an. Hierauf ergriff das Paar die Flucht.

Der Ladendetektiv hielt die 36-Jährige fest, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung zwischen allen drei Personen kam, bei welcher sie sich gegenseitig leicht verletzten. Durch Polizeikräfte konnten die Parteien getrennt werden. Der 36-Jährigen und ihrem Lebensgefährten wurde ein Platzverweis erteilt.

Neue Versicherungskennzeichen ab März – Aus Schwarz wird Blau

Ludwigshafen (ots) – Ab dem 01.03.2024 beginnt das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Betroffen sind z.B. Mofas, Mopeds, E-Scooter und S-Pedelecs. Die bislang schwarzen Kennzeichen verlieren ab dem 01.03.2024 ihre Gültigkeit, damit erlischt auch der Versicherungsschutz. Die neuen Versicherungskennzeichen sind blau.

Denken Sie unbedingt daran, ein aktuell gültiges Kennzeichen an ihrem Fahrzeug anzubringen. Das Fahren mit ungültigem Versicherungskennzeichen stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar. Im Falle eines Verkehrsunfalls kommt die Versicherung in der Regel zudem nicht für den entstandenen Schaden auf.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 22.02.2024 zwischen 10-12:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinigstraße ein und entwendeten Schmuck und eine Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall zwischen einer 45-jährigen Straßenbahnfahrerin und einem 40-jährigen Autofahrer kam es in der Carl-Bosch-Str. am 22.02.2024 gegen 19 Uhr. Es wurde durch den Unfall niemand verletzt. An der Straßenbahn und am Auto entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.800 Euro.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bitte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Unfall beobachtet und kann nähere Angabe machen?

Wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Leicht verletzt durch Unfall

Ludwigshafen (ots) – Ein 34-jähriger Seat-Fahrer geriet am 22.02.2024 gegen 14:50 Uhr, auf der K12 (auf Höhe der Einmündung zur K6) in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der ihm entgegenkommende 45-jährige Citroen-Fahrer ausweichen.

Dennoch streifte der 34-Jährige die Beifahrerseite des Citroen. Hierbei wurden die beide Beifahrerin des 45-Jährigen, eine 42-Jährige und eine 14-Jährige, leicht verletzt. Insgesamt entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Am Morgen des gleichen Tages gegen 08:30 Uhr, erfasste im Kreuzungsbereich Hagellochstraße /Luitpoldstraße eine 66-jähirge Autofahrerin beim Linksabbiegen eine 69-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

Die 69-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt.