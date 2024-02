Wiesbaden: Die Polizei-News

Person aus Rhein gerettet,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, 22.02.2024, 20:30 Uhr

(pj) Einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr löste eine Person am

Donnerstagabend im Bereich des Rheinufers in Mainz-Kastel aus. Der in einem

psychischen Ausnahmezustand stehende 23-Jährige hatte zuvor einen Bekannten

telefonisch kontaktiert und Andeutungen gemacht, welche den Verdacht erhärteten,

er befände sich in einer lebensbedrohlichen Notlage. Der Bekannte verständigte

daraufhin gegen 20:30 Uhr den Notruf. Daraufhin eilten mehrere Streifen der

Polizei in Wiesbaden, die Wasserschutzpolizeien Wiesbaden und Mainz, die

Feuerwehr Wiesbaden sowie ein Hubschrauber der Hessischen Polizei zum vermuteten

Aufenthaltsort des Notleidenden. Die Einsatzkräfte retteten den Mann im Bereich

des Wiesbadener Rheinufers aus dem Wasser, von wo aus er leichtverletzt in ein

Krankenhaus gebracht wurde.

Versuchter Einbruch,

Wiesbaden, Moritzstraße, 22.02.2024, 01:30 Uhr bis 07:45 Uhr

(pj) Unbekannte versuchten in den frühen Morgenstunden des gestrigen

Donnerstages in ein Restaurant in der Wiesbadener Innenstadt einzubrechen.

Zwischen 01:30 Uhr und 07:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher über den

Innenhof Zugang zum Hintereingang der Lokalität in der Moritzstraße und

versuchten dort die Zugangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei dem Versuch.

Es entstand leidglich Sachschaden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 0

entgegen.

Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Fuchsstraße, 20.02.2024, 07:30 Uhr bis 12:50 Uhr

(pj) Am Mittwochvormittag wurden in Biebrich gleich fünf PKW zerkratzt. Die

Fahrzeuge waren in der Fuchsstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand

abgestellt. Eine Frau meldete die Tat bei der Polizei, nachdem sie ihren Skoda

am Mittwoch gegen 07:30 Uhr abgestellt, um 12:50 Uhr zurückgekehrt und die

Beschädigung festgestellt hatte. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte die

Polizeisteife noch vier weitere betroffene Fahrzeuge fest. Es handelte sich um

einen Audi A1, einen Opel Astra, eine VW Golf sowie einen Renault Clio, die

ordnungsgemäß hintereinander geparkt am Fahrbahnrand standen. Alle wurden auf

der rechten Seite verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend

Euro. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor, diese können Sie an das 5.

Polizeirevier in Wiesbaden, Telefonnummer 0611 / 345 2540, richten.

Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Amöneburg, Dyckerhoffstraße,

21.02.2024 bis 22.02.2024, 14:30 Uhr

(pj) Ein Zigarettenautomat wurde durch unbekannte Täter in der Dyckerhoffstraße

in Amöneburg aufgebrochen. Vermutlich mit einem Trennschleifer und einem

Hebelwerkzeug öffneten die Diebe den Automaten und entnahmen Bargeld sowie

Tabakwaren. Der Tatzeitraum lässt sich auf Mittwoch bis Donnerstagnachmittag

eingrenzen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Angaben zur Höhe des

Stehlgutes liegen nicht vor. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611 / 345 2540 entgegen.

Falscher Polizeibeamter,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 20.02.2024, 13:10 Uhr

(pj) Am Mittwoch wurde. Gegen 13:10 Uhr befuhr sie die Dotzheimer Straße, als

neben ihr ein Fahrzeug anhielt. Der Fahrer gab ihr ein Zeichen die Scheibe zu

öffnen und sprach sie auf den Verstoß an. Er gab sich als Polizeibeamter in

zivil aus und zeigte dabei eine blaue Karte vor. Mutmaßlich um den Verstoß zu

ahnden, fuhr er sein Fahrzeug vor das der Autofahrerin. Dieser kam der Vorgang

jedoch verdächtig vor, so fuhr sie zunächst weiter und meldete den Vorgang auf

einem Polizeirevier. Über das abgelesene Kennzeichen ergaben Ermittlungen

schließlich, dass es sich bei dem falschen Beamten um einen 50-Jährigen

handelte, der sich nur als Polizeibeamter ausgab. Gegen ihn laufen nun

Ermittlungen wegen Verdachts der Amtsanmaßung.

Betrunken Unfall verursacht,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 22.02.2024, 16:30 Uhr

(wie) Auf der A 3 bei Wiesbaden hat am Donnerstagnachmittag eine stark

betrunkene Frau einen Verkehrsunfall verursacht. Die 59-Jährige war mit einem VW

zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und dem Wiesbadner Kreuz unterwegs.

Kurz vor der Tank- und Rastanlage Medenbach-West verlor sie aufgrund ihrer

Alkoholisierung die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn

ab. Der VW schlug zunächst in die Außenschutzplanke ein und kam dann schließlich

im Straßengraben zum Stehen. Bei der Kollision wurde die 59-Jährige verletzt. Da

die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen die Beamten der

Autobahnpolizei einen Atemalkoholtest durchführen, welcher einen Wert von über

2,2 Promille anzeigte. Daher begleiteten die Polizisten die Verletzte ins

Krankenhaus, wo eine Blutprobe für das Strafverfahren entnommen wurde. Der VW

musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf

5.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher in Einfamilienhaus zugange,

Taunusstein-Neuhof, Kopernikusstraße, Donnerstag, 22.02.2024, 9.50 Uhr bis 11.20

Uhr

(da)Am Donnerstag waren Einbrecher in einem Einfamilienhaus in

Taunusstein-Neuhof zugange. Zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr drangen die bislang

unbekannten Täter gewaltsam in das Wohnhaus in der Kopernikusstraße ein. Im

Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten einschließlich Kommoden und

Schränke. Dabei stießen sie auf diversen Schmuck und Bargeld, mit dem sie

anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Hinweise

werden unter der Rufnummer (06128) 92021-0 entgegengenommen.

SUV zerkratzt,

Rüdesheim, Weberstraße, 18.02.2024, 11:00 Uhr bis 22.02.2024, 12:30 Uhr

(pj) Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit zwischen Sonntag bis Donnerstag

einen Geländewagen in Rüdesheim. Der schwarze Hyundai wurde am Sonntagvormittag

in der Weberstraße Ecke Jakobstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der

Fahrer am Donnerstagmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er

feststellen, dass die komplette Beifahrerseite zerkratzt worden war. Der

Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen

derzeit nicht vor. Diese nimmt die Polizei Rüdesheim unter der Telefonnummer

06722 / 9112 0 entgegen.

Vier Leichtverletzte nach Unfall auf Bundesstraße, Bundesstraße 260, bei

Walluf, Donnerstag, 22.02.2024, 15.05 Uhr

(da)Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 260 sind am Donnerstag vier Personen

leicht verletzt worden. Gegen 15.05 Uhr befuhr eine Wiesbadenerin mit ihrem

Peugeot in Walluf die Obere Marthinstaler Straße in Richtung B260. Zur gleichen

Zeit fuhr ein mit vier Personen besetzter Hyundai von der B42 auf die B260 in

Richtung Marthinstal. An der Einmündung der Oberen Marthinstaler Straße in die B

260 missachtete die Fahrerin des Peugeot die Vorfahrt des Hyundai. Es kam zum

Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 27.000 Euro.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Drei

der vier Insassen des Hyundai sowie die Fahrerin des Peugeot verletzten sich bei

dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Bei Verkehrsunfall verletzt,

Hünstetten-Görsroth, Neukirchner Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Görsroth ist am Donnerstagnachmittag ein Mann

verletzt worden. Der 83-Jährige befuhr mit einem Alfa Romeo die Neukirchner

Straße und bog verbotswidrig von dieser nach links in die Landesstraße 3274 in

Richtung B 417 ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigt von links

kommenden Fiat Ducato eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im

Kreuzungsbereich, wobei der 83-Jährige verletzt wurde. Der Rettungsdienst

brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide

Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den

Sachschaden auf mindestens 10.000 EUR.