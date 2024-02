Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Steinkauz muss eingeschläfert werden – Polizei sucht Zeugen

Ober-Mörlen: Gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr entdeckten Passanten an einem Baum im Feld in der Verlängerung der Dr.-Werner-Stoll-Straße einen in einer Leine verfangenen Steinkauz.

Der linke Flügel des Vogels war von einer Leine umwickelt, die wiederum an einem an dem Baumstamm angelehnten Ast umwunden war. Nachdem er aus dieser Lage befreit worden war, musste ihn eine Tierärztin einschläfern. Ihrer Einschätzung nach kann ausgeschlossen werden, dass sich der Kauz in der Leine verfing.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Unbekannter die Leine um den Flügel des Steinkauzes wickelte und ihn dort an dem Ast zurückließ. Zudem entdeckten die Zeugen ein schwarz-gelbes Fernglas am Boden vor dem Baum. Die Polizeistation Butzbach ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wer hat den Täter an den Bäumen in der Verlängerung der

Dr.-Werner-Stoll-Straße beobachtet?

Dr.-Werner-Stoll-Straße beobachtet? Wer kann sonst Hinweise zu dem unbekannten Täter geben?

Wer kann Angaben zur Herkunft des schwarz-gelben Fernglases

machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430.

Korrektur des Tattages

Mit der gestrigen Pressemeldung informierte die Polizei über einen sexuellen Übergriff zum Nachteil eines 16-Jährigen in Karben-Kloppenheim. In der Meldung ist der falsche Tattag benannt worden. Der Übergriff ereignete sich am Rosenmontag, den 12.02.2024.

Hier die korrigierte Fassung der Pressemeldung:

Ein sexueller Übergriff zum Nachteil eines 16-Jährigen am Rosenmontag beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei in Friedberg. Am Abend des 12.02.2024 wurde der Täter gegenüber dem Jugendlichen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße übergriffig.

Um 18.35 Uhr am Rosenmontag kam der Jugendliche mit der S-Bahn am Bahnhof an, lief über den angrenzenden Parkplatz und über den Fußweg zum Parkplatz des Drogeriemarktes. Gleich rechts stellte er sich hinter einen dort aufgestellten Container und uriniert. Plötzlich stand ein Mann neben ihm und berührte ihn unsittlich. Der 16-Jährige wehrte dies ab, daraufhin verwickelte ihn der Unbekannte noch in ein Gespräch. Der Jugendliche verließ anschließend den Platz und informierte gegen 20.10 Uhr die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen eines sexuellen Übergriffes und sucht Zeugen. Der Täter war etwa 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte nach Einschätzung des Opfers ein arabisches Erscheinungsbild. Er hatte dunkles lockiges Haar, einen Drei-Tage-Bart sowie eine schlanke Figur. Er sprach gebrochen Deutsch und trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze.

Wer hat den sexuellen Übergriff am Rosenmontag (12.02.2024),

zwischen 18.35 Uhr und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des

Drogeriemarktes beobachtet?

zwischen 18.35 Uhr und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes beobachtet? Wem ist dort der unbekannte Täter aufgefallen?

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.