Frankfurt – Seckbach: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Am Sonntag (11.02.2024) kam es im Frankfurter Nordend zu

einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Gegen 10:30 Uhr fuhr eine 74-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Friedberger

Landstraße in Richtung Innenstadt. Ein junger Mann fuhr ihr, ebenfalls auf einem

Rad, kurz hinter der Abfahrt der BAB 661 entgegen. Sie musste ausweichen und

stürzte dadurch von ihrem Fahrrad. Die Frau verletzte sich durch den Sturz und

musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher, eine Zeugin und zwei junge Frauen

halfen ihr und warteten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens.

Ein Datenaustausch der Unfallbeteiligten fand nicht statt, auch von den jungen

Helferinnen, die gleichzeitig auch Zeugen des Geschehens waren, sind aktuell

keine Personalien bekannt.

Die Polizei bittet die beiden Frauen bzw. weitere Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich beim 06. Revier unter der

Rufnummer 069 / 755 – 10600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Heddernheim: Raubüberfall auf 83-Jährige – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Eine 83-jährige Frau ist am gestrigen Dienstagnachmittag

in Frankfurt am Main Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Dame befand sich

auf dem Heimweg, als sich die Tat ereignete. Der Täter flüchtete mit ihrer

Handtasche.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Seniorin mit öffentlichen Verkehrsmitteln

bis zur Hadrianstraße.

Kurz nachdem die Geschädigte den Bus verlassen hatte, ging sie von der Straße

„In der Römerstadt“ in einen Verbindungsweg zur „Mithrasstraße“.

Hier trat ein bislang unbekannter Täter von hinten an sie heran und entriss ihr

gewaltsam die Handtasche, die sie über der Schulter trug. Nach der Tat flüchtete

der Räuber in Richtung „In der Römerstadt“.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Täter flüchtig nach Raub – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) In der Nacht von Mittwoch (22.02.2024) auf Donnerstag

(23.02.2024) kam es in der Kaiserstraße zu einem schweren Raub durch drei

Personen.

Nach aktuellen Erkenntnissen fragten drei unbekannte Männer den 28-jährigen

Geschädigten gegen 03:00 Uhr in der Kaiserstraße nach Zigaretten. Als er

verneinte, schlugen zwei der Männer unvermittelt auf ihn ein, bis er zu Boden

ging.

Während die beiden Männer weiter auf ihn einschlugen, entwendete der dritte

Täter die Armbanduhr, das Mobiltelefon und die Geldbörse des Geschädigten.

Die Männer flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, schwarze Haare,

trug eine helle Jacke

Täter 2:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze gelockte Haare, trug

eine rote Jacke,

Täter 3:

männlich, ca. 30-36 Jahre alt, langer Bart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400

oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebe bestehlen 36-Jährigen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 36-jähriger Mann hielt sich in der Nacht zum Freitag

im Bahnhofsgebiet auf, als zwei Unbekannte ihm gemeinschaftlich das Portemonnaie

entwendeten. Die Täter flüchteten.

Der Geschädigte befand sich auf dem Gehweg in Höhe Niddastraße / Ecke

Weserstraße, als ihn zwei Männer ansprachen und gegen eine Hauswand drängten.

Währenddessen entwendete einer von ihnen seine Geldbörse aus der Hosentasche.

Anschließend entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung.

In dem grünen Portemonnaie befanden sich 70 Euro Bargeld, mehrere Bankkarten,

ein Führerschein, zwei Zulassungsbescheinigungen (Teil 1) und der Ausweis des

Geschädigten.

Die zwei Diebe können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 180 cm groß, kurze schwarze Locken, Kinnbart, schlanke Gestalt,

afrikanisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer beigefarbenen Daunenjacke

und einer hellen Hose.

Täter 2:

Männlich, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, afrikanisches Erscheinungsbild; trug

eine Jogginghose, eine Daunenjacke mit Kapuze und ein Basecap.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können,

sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 beim zuständigen 4. Revier oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Festnahme nach Beleidigung

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben gestern Abend (22. Februar 2024)

einen 54-Jährigen Mann am Waldstadion festgenommen, der mehrere Polizeibeamte

beleidigt hat. Bei seiner Festnahme leistete dieser Widerstand.

Der Beschuldigte ging gegen 23:00 Uhr in Höhe eines Parkplatzes des Stadions an

einem Beamten vorbei, beleidigte diesen und spuckte ihm unvermittelt ins

Gesicht. Anschließend versuchte er zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung

konnte der Polizist den Mann einholen und nahm ihn fest. Jedoch zeigte sich der

54-Jährige renitent und leistete Widerstand. Darüber hinaus beleidigte er

während der Festnahme einen weiteren Beamten.

Der mutmaßlich alkoholisierte Beschuldigte kam nach der Festnahme ins Zentrale

Polizeigewahrsam. Er wurde am nächsten Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt und

muss sich nun wegen der Beleidigungen sowie aufgrund des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte verantworten.