Dautphetal-Wolfgruben: Unfallflucht

Im Zeitraum, zwischen Mittwoch (14.02.2024), 19:30 Uhr und Donnerstag (15.02.2024), 07:30 Uhr, fuhr ein Unbekannter offenbar beim Wenden gegen eine Grundstücksmauer in der Oberen Bergstraße. Hierbei verursachte er einen rund 400 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Marburg: gegen Daimler gefahren

Kratzer an der rechten Frontschürze eines Daimlers hinterließ ein Unbekannter am Mittwoch (21.02.2024). Zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr stand der schwarze E 350 CDI auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadion in der Leopold-Lucas-Straße. In diesem Zeitraum verursachte der Unfallfahrer den Schaden. Die Reparatur wird 500 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.