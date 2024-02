Ladendieb stiehlt Handy einer Kundin

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Sein Unwesen trieb gestern Mittag (22.2.) ein

bislang Unbekannter in einer Drogerie im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Der

unbekannte Langfinger soll gegen 13:30 Uhr aus dem Geschäft diverse Lebensmittel

gestohlen haben. Beim fluchtartigen Verlassen der Drogerie hätte der Mann zudem

noch das Mobiltelefon einer 34-Jährigen aus Kassel aus deren Umhängetasche

entwendet.

Das Smartphone (Samsung Galaxy S21 F, mit durchsichtiger Hülle) hatte einen Wert

von rund 1000 Euro. Die Kasselerin war mit ihren drei Kindern unterwegs und

stand zur Tatzeit bereits an der Kasse.

Personenbeschreibung:

Es handelte sich bei dem Tatverdächtigen um einen eher kleineren, etwa 20 Jahre

alten Mann. Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarz-beigen Jogginganzug,

einer weißen Kappe sowie weißgrauen Schuhen und führte einen grauen Rucksack mit

sich. Auffällig war sein pickeliges Gesicht.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Falsche Wasserwerker erbeuten Schranktresor: Zeugen nach Trickdiebstahl in Wolfsanger gesucht

Kassel-Wolfsanger: Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung in der Straße „Im Bodden“ in Kassel. Ein unbekannter Mann hatte die Seniorin bei ihrer Heimkehr gegen 15 Uhr vor dem Haus angesprochen und vorgegeben, dass er einem Wasserschaden in der Nachbarschaft auf den Grund gehen müsse. Die Bewohnerin ignorierte den vermeintlichen Wasserwerker, woraufhin dieser ihr aber aufdringlich in die Wohnung folgte und das Wasser in der Küche laufen ließ. Dabei behielt die Seniorin den unbekannten Mann aufmerksam im Blick. Währenddessen schlich sich aber offenbar der Komplize durch die vom Täter nur angelehnte Tür in die Wohnung und stahl zunächst unbemerkt einen Schranktresor samt Schmuck, Bargeld und Dokumenten aus dem Schlafzimmer. Nachdem der Unbekannte gegangen war, stellte die hochbetagte Frau den Diebstahl fest. Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelblonde Haare,

trug eine Warnweste und helle Turnschuhe, sprach akzentfrei

Deutsch.

Von seinem Komplizen liegt bislang keine Beschreibung vor. Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Tödlicher Unfall zwischen Fußgängerin und Bus vor Bahnhof Wilhelmshöhe: Zeugen gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am Willy-Brandt-Platz in Kassel ist es am heutigen Freitagmorgen gegen 8:40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Bus gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 65-jährige Frau auf dem Bahnhofsvorplatz eine Busspur überqueren und war vom Bahnhofsgebäude kommend in Richtung Wilhelmshöher Allee auf die Fahrbahn getreten. Dort wurde sie von dem von links kommenden, in die Haltestelle einfahrenden Linienbus erfasst, der von einem 55-jährigen Mann gesteuert wurde. Wie Zeugen den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderten, soll die Fußgängerin offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein. Die 65-jährige Frau aus Fritzlar wurde von dem Bus erfasst und dabei so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam und sie noch am Unfallort daran verstarb. Der Busfahrer erlitt einen Schock, weshalb Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. In die weiteren Ermittlungen ist ein Gutachter eingebunden, der mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt wurde.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.