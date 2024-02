Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

ROADPOL: Reisebusse im Visier / 26-Jährige hatte Haftbefehl – BAB 3 / Weiskirchen-Nord

(jm) Polizeibeamte der Verkehrsdirektion haben am Donnerstag auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen-Nord (Autobahn 3) Reisebusse unter die Lupe genommen. Die dort stattgefundenen Kontrollen sind Teil der Kontrollwoche „Truck and Bus“ des europäischen Netzwerks ROADPOL. Was ist ROADPOL? ROADPOL ist ein Netzwerk europäischer Polizeibehörden mit dem Fokus der Überwachung des Straßenverkehrs. Dabei führt die Polizei der teilnehmenden Mitgliedsstaaten im Verlauf eines Jahres Aktionstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr führten die Beamtinnen und Beamte die Kontrolle mit dem Schwerpunkt auf den gewerblichen Personenverkehr durch. Hierbei überprüften die Beamten das Vorhandensein notwendiger Fahrerlaubnisklassen sowie die Fahrtüchtigkeit des jeweiligen Fahrers, die Einhaltung der Sozialvorschriften, die technische Beschaffenheit der angehaltenen Busse als auch die Fahrgäste. Die Verkehrsspezialisten kontrollierten insgesamt vier Reisebusse und 128 Personen. Bei einer Personenkontrolle stellte sich bei einer 26-Jährigen aus Schleswig-Holstein heraus, dass sie per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen sie lag ein Vollstreckungshaftbefehl für eine Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen vor. Die Vollstreckung des Haftbefehls war mit einer entsprechenden Zahlung abwendbar. Allerdings konnte die Dame den Betrag nicht aufbringen, sodass sie anschließend an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Die Ordnungshüter hatten bis auf zwei Verstöße gegen die Sozialvorschriften keine größeren Beanstandungen zu verzeichnen. Dennoch wird das Polizeipräsidium Südosthessen auch zukünftig Verkehrskontrollen durchführen.

Zeugensuche: Sachbeschädigung an Gemeindehaus – Dietzenbach

(fg) Mit einem Stein haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe eines Gemeindehauses in der Limesstraße eingeworfen und somit ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

Jeep Grand Cherokee gestohlen – Dreieich / Offenthal

(fg) Unbekannte waren in der Mainzer Straße zugange und stahlen einen Jeep Grand Cherokee vom Gelände einer dortigen Autowerkstatt. Am schwarzen Wagen waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 112 angebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Auto in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, vom nicht umzäunten Gelände gestohlen. Die Kriminalpolizei hat den Jeep zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Autos haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche nach Unfallflucht in der Bahnstraße? – Langen

(cb) Die Polizei in Langen sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Unfallflucht machen können, die sich am Dienstag, zwischen 7.15 und 16.40 Uhr, in der Bahnstraße (30er Hausnummern) ereignet hat. Ersten Erkenntnissen nach wurde der geparkte rote Opel Adam auf der Beifahrerseite, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch den Unfallverursacher zerkratzt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 3.200 Euro zu kümmern, flüchtete dieser. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Wahlplakat und Warnbaken beschmiert: Zeugen gesucht – Egelsbach

(jm) Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag ein Wahlplakat und fünf Warnbaken in der Straße „Am Berliner Platz“ beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter das Plakat sowie die Baken mit einem Schriftzug in Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation Langen.

1. Vor einem Wohnhaus brennen zwei Fahrzeuge vollständig aus – Langenselbold

(cb) Zwei nebeneinander geparkte Fahrzeuge, welche im Weinbergring standen, brannten am Freitagmorgen komplett aus. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer gegen 3 Uhr im Heck eines Fahrzeuges aus und griff auf das danebenstehende Auto über. Ein grauer Nissan sowie ein schwarzer Golf brannten daraufhin komplett aus. Bei den Hausbewohnern des Mehrfamilienhauses wurde vermutlich durch die unbekannten Täter geklingelt, woraufhin die Bewohner auf die brennenden Autos aufmerksam wurden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die hinzugerufene Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten des Feuers auf eine benachbarte Hecke. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler des Fachkommissariats gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Zwei Einbrüche in Neuberg: Zeugen gesucht – Neuberg

(cb) Dreiste Langfinger waren am Donnerstag in Neuberg unterwegs und sind in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. Bei dem ersten Einbruch haben sich die Täter, zwischen 8.35 und 20.20 Uhr, gewaltsam an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hanauer Straße (10er Hausnummern) im Ortsteil Ravolzhausen zu schaffen gemacht und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas geklaut haben ist derzeit noch nicht bekannt. Sie verursachten jedoch einen Schaden von etwa 200 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich am Donnerstagabend im Neuberger Ortsteil Rüdigheim im dortigen Birkenweg (einstellige Hausnummern). Auch hier gelangten die bis dato unbekannten Täter über die rückwärtige Hausseite auf einen Balkon, wo sie gewaltsam ein Fenster öffneten und ins Haus gelangten. Das Obergeschoss wurde anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Hier nahmen die Langfinger diversen Schmuck, eine Armbanduhr und mehrere Handtaschen mit sich. Nachbarn konnten, gegen 20.50 Uhr, eine dunkel gekleidete Person beobachten, wie diese über einen nahegelegenen Feldweg in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo-Hotline in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Hakenkreuze auf Spielplatz – Maintal/Hochstadt

(jm) Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag eine Parkbank sowie eine Kinderwippe auf einem Spielplatz in der Straße „Maulbeerweg“ jeweils mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ein Mitteiler hatte die Farbschmiererei festgestellt und die Polizei per Online-Wache informiert. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich unter der Rufnummer 06181 100-123.

Blitzermeldung

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 9. Kalenderwoche 2024

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

