Hochwertige Baumaschinen aus Kleintransporter gestohlen, Hadamar, Im Boden, Dienstag, 20.02.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 06:30 Uhr

(wie) In Hadamar ist zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ein Kleintransporter aufgebrochen und hochwertige Baumaschinen daraus entwendet worden. Ein 55-Jähriger hatte den silberfarbenen Peugeot Boxer in der Straße „Im Boden“ in Niederhadamar geparkt. Dies nutzten Diebe, um eine Glasscheibe an dem Kleintransporter einzuschlagen. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen, wie Vermessungslaser, GPS-Anlagen oder einen Motortrennschleifer. Wie die Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro abtransportiert wurde, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Trickdiebe in Buchhandlung,

Hünfelden-Dauborn, Hof Gnadenthal, Mittwoch, 21.02.2024, 16:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag haben Trickdiebe in einer Buchhandlung am Kloster Gnadenthal Beute gemacht. Die Unbekannten betraten gegen 16:30 Uhr das Geschäft auf dem Klostergelände und gingen dann gemeinschaftlich vor. Während zwei der Männer den Verkäufer mit angeblichem Kaufinteresse für ein Buch ablenkten, begab sich der dritte zum Kassenbereich. In einem unbeobachteten Moment entnahm er mehrere Hundert Euro und steckte diese ein. Zusammen mit seinen Komplizen verließ er die Buchhandlung wieder. Der Diebstahl fiel erst auf, als die Täter schon länger verschwunden waren. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Falscher Handwerker in Wohnung,

Bad Camberg, Emsstraße, Donnerstag, 22.02.2024, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(wie) Ein Betrüger hat sich am Donnerstagvormittag als falscher Handwerker Zugang zu einer Wohnung in Bad Camberg verschafft. Der Unbekannte klingelte gegen 10:30 Uhr bei einer 83-Jährigen in der Emsstraße und gab sich als Mitarbeiter der Stadt aus. Angeblich müsse ein Wasserschaden begutachtet und repariert werden. Die Bewohnerin ließ den Mann herein und unterstützte ihn noch bei diversen Wassertests, da er sie wiederholt aufforderte Wasser auf- und abzudrehen oder die Toilettenspülung zu betätigen. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung wieder. Als sich später herausstellte, dass der ungebetene Besucher kein Mitarbeiter der Stadt war, überprüfte die Familie die Wohnung. Es war aber augenscheinlich nichts entwendet worden. Der Unbekannte wurde beschrieben als 45 bis 50 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, mitteleuropäisch aussehend und hochdeutsch sprechend. Er soll hellbraune Haare, aber keinen Bart sowie keine Brille gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke mit orangenen Streifen und schwarzen Lederhandschuhen. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegengenommen.

Auto mutwillig erheblich beschädigt,

Bad Camberg, Breslauer Straße, Mittwoch, 21.02.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Bad Camberg ein Auto von Vandalen erheblich beschädigt worden. Ein 42-Jähriger hatte seinen schwarzen Range Rover in der Breslauer Straße abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte im Laufe der Nacht alle vier Reifen plattgestochen und den Lack auf beiden Seiten massiv zerkratzt hatten. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 9.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen gefahren, Weilburg, Limburger Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 20:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei in Weilburg einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen am Pkw unterwegs war. Eine Streife kontrollierte gegen 20:30 Uhr einen verdächtige Audi in der Limburger Straße. Während der Kontrolle schob der 31-jährige Beifahrer einen Gegenstand in seinen Ärmel, der sich als Röhrchen mit Drogenanhaftungen herausstellte. Deshalb wurden er und der 34-jährige Fahrer sowie das Auto durchsucht. Beim Fahrer fanden die Beamten ein Tütchen mit Amphetamin. Zudem stand der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss, was ein Vortest bestätigte. Die am Audi angebrachten Kennzeichen gehörten eigentlich zu einem anderen Fahrzeug. Somit war der Audi nicht zugelassen, unversteuert und fuhr ohne gültige Versicherung. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der 34-Jährige fest- und zur Dienststelle mitgenommen. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Beamten, bevor er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.