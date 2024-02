Main-Taunus: Die Polizei-News

Seniorin in Wohnung bestohlen,

Kelkheim (Taunus), Hauptstraße, Donnerstag, 22.02.2024, gegen 20 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist in Kelkheim eine über 80 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung bestohlen worden. Um kurz vor 20 Uhr habe ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten in der Hauptstraße geklingelt und vorgegeben, ein Handwerker zu sein. Demnach sei es zu einem Wasserschaden gekommen, weshalb unmittelbar Maßnahmen getroffen werden müssten. Im weiteren Verlauf gab der Gauner an, ein Gerät einsetzen zu müssen, welches metallische Gegenstände beschädigen könne, weshalb die Dame Wertgegenstände hervorholte, um sie vor dem angeblich so gefährlichen Gerät zu schützen. Unter Angabe fadenscheiniger Gründe forderte der Täter die Frau auf, mitzuhelfen und nutzte kurz darauf einen unbeobachteten Moment, um mit Wertgegenständen im Wert von einigen Tausend Euro zu flüchten. Die Geschädigte bemerkte den Schwindel und ließ die Polizei alarmieren, die jedoch keinen Tatverdächtigen mehr ausmachen konnte. Der Trickbetrüger soll etwa 1,70 Meter groß und stämmig gewesen sein und habe eine Brille sowie eine blaue Schirmmütze mit Aufschrift getragen.

Personen, die am Donnerstagabend in Kelkheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Einbrecher verursachen Schaden,

Sulzbach (Taunus), Kloster-Limburg-Weg, Im Haindell, Birkenweg, Nacht zu Donnerstag, 22.02.2024

(jn)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in Sulzbach einen Schaden an zwei Mehrfamilienhäusern hinterlassen. Aus einer Garage entwendeten sie einen Satz hochwertiger Autoreifen. Sowohl im Kloster-Limburg-Weg als auch in der Straße „Im Haindell“ hinterließen die Täter einen dreistelligen Sachschaden an den Hauseingangstüren, als sie versuchten, diese aufzuhebeln. In beiden Fällen zogen sie unverrichteter Dinge ab. Leider gelang es den Kriminellen in derselben Nacht, eine Tiefgarage im Birkenweg auf unbekannte Art und Weise zu betreten und dort vier Sommerreifen inklusive hochwertiger Mercedes AMG Felgen zu stehlen. Mit ihrer Beute im Wert von knapp 4.000 Euro gelangt den Unbekannten die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

Genussmittel und Geld bei Einbrüchen in Gaststätten gestohlen, Hofheim am Taunus, Taubengasse, Königsteiner Weg, Mittwoch, 21.02.2024, 23 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 13 Uhr

(jn)In Hofheim hatten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag zwei Hofheimer Gaststätten im Visier. Während die bislang unbekannten Täter in der Taubengasse hochwertige alkoholische Getränke im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten, entwendeten sie aus einem Restaurant im Königsteiner Weg Bargeld. Derzeit ist noch unklar, ob sie hier weitere Beute machten. In beiden Fällen gingen die Täter gewaltsam vor und verursachten durch ihr Vorgehen Sachschaden.

Das Einbruchskommissariat in Sulzbach nimmt Hinweise von Personen, die verdächtige Beobachtungen zu den Taten gemacht haben, unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Baumaschinen von Baufahrzeug gestohlen, Hochheim am Main, Königsberger Ring, Mittwoch, 21.02.2024, 19 Uhr bis Donnerstag, 22.02.2024, 7.30 Uhr

(jn)Baumaschinen von noch unbekanntem Wert wurden in Hochheim zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr gestohlen. Dabei stahlen die Täter unter anderem eine Baggerschaufel, einen Generator, eine Rüttelplatte und weiteres hochwertiges Werkzeug, welches auf der Ladefläche eines Opel Movano gelagert wurde. Das Fahrzeug parkte frei zugänglich auf einem Parkplatz im Königsberger Ring.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Berauscht am Steuer erwischt,

Hattersheim am Main, Nacht zu Freitag, 23.02.2024

(jn)Eine Autofahrerin und ein Autofahrer sind in der zurückliegenden Nacht im Kreisgebiet von Polizisten angehalten worden, die beide unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Um kurz nach Mitternacht entschieden sich Beamte dafür, einen VW auf der L 3366 bei Hattersheim anzuhalten, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Am Steuer des Wagens saß ein 34-jähriger Mann aus Wiesbaden, bei dem unter anderem ein Drogenvortest durchgeführt wurde, der auf gleich mehrere Betäubungsmittel positiv reagierte. Ihn erwartete eine Blutentnahme auf der Wache sowie ein gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsverfahren. Dasselbe stand einer 60-jährigen Frau aus Hattersheim bevor, die um 1.30 Uhr in Hattersheim in der Straße „Rosengarten“ angehalten wurde. Auch bei ihr ergab sich ein gewisser Anfangsverdacht, weshalb weitere Überprüfungen durchgeführt wurden. Es stellte sich heraus, dass sie über ein Promille intus hatte sowie ein weiteres Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Auto übersehen – vier Verletzte bei Zusammenstoß, Flörsheim am Main, Bundesstraße 40, Frankfurter Straße, Donnerstag, 22.02.2024, 6.30 Uhr

(jn)Am Donnerstagmorgen ereignete sich bei Flörsheim ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt und in Krankenhäuser transportiert wurden. Um 6.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Flörsheim die B 40 von Wicker kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden und beabsichtigte, nach links auf die Frankfurter Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden BMW, an dessen Steuer ein 65-jähriger Mainzer saß. Es kam zu einem Zusammenstoß der zwei Pkw, wobei der BMW durch den Aufprall über den Grünstreifen in ein Gebüsch geschleudert wurde. Sowohl der 65-Jährige als auch alle drei Insassen des Mitsubishi erlitten Verletzungen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die massiv beschädigten Pkw wurden abgeschleppt, die Höhe des Schadens ist noch unklar.