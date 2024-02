Bergstrasse

Viernheim: Rasche Entwarnung/Gefahrstoff in Apotheke entdeckt

Viernheim (ots) – In einer Apotheke „Am Königsacker“ wurde am Freitag (23.02.),

gegen 9.00 Uhr, bei Aufräumarbeiten eingetrocknete Pikrinsäure in einem Glas

entdeckt. Dieses Gemisch gilt als sehr reaktionsfreudig und explosiv. Polizei

und Feuerwehr wurden verständigt. Es folgte daraufhin die Absperrung der näheren

Umgebung und die Räumung des Gebäudes.

Gegen kurz vor 11.30 Uhr konnte aber schon wieder Entwarnung gegeben werden. Der

Gefahrenstoff konnte von verständigten Spezialisten des Hessischen

Landeskriminalamtes aufgenommen werden und wird nun fachmännisch entsorgt.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Lampertheim-Hüttenfeld (ots) – Am Donnerstag, den 22.02.2024 um kurz nach 18 Uhr

kam es auf der L3111 zwischen Viernheim und Lampertheim-Hüttenfeld zu einem

schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Der

Unfallverursacher, ein 86-Jähriger Mann aus Heppenheim mit seiner 83-Jährigen

Ehefrau, befuhr die L3111 aus Viernheim kommend in Richtung Hüttenfeld. In Höhe

der Gemarkung Hüttenfeld kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den

Gegenverkehr. Dies konnten Zeugen gegenüber der Polizei angeben. Ein

entgegenkommender, 41-Jähriger Fahrzeugführer aus Ladenburg, wurde durch den

Unfallverursacher gestreift und kam auf Grund dessen von der Fahrbahn ab und

verunfallte. Ein dahinter fahrender, 20-Jähriger Mann aus Mannheim konnte nicht

mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Unfallverursacher. Der

Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall schwerverletzt, seine Ehefrau im Pkw

eingeklemmt. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die

beiden anderen Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht,

konnten diese aber nach kurzer Zeit verlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Ursachenforschung hinzugezogen. Die

L3111 musste auf der Strecke zwischen Hüttenfeld und Viernheim für etwa drei

Stunden gesperrt werden. Es waren etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren

Hüttenfeld und Viernheim, sowie 5 Rettungswagen und 2 Notärzte vor Ort.

Darmstadt

Darmstadt: Erneuter Diebstahl von Autoreifen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem es am Mittwoch (21.02.) erneut zu einem Diebstahl von

Autoreifen auf einem Gelände eines Autohauses in der Otto-Röhm-Straße kam, sucht

die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum zwischen 21.10 und 21.40 Uhr schlugen die bislang unbekannten Täter

erneut eine Autoscheibe ein und entwendeten einen Satz Kompletträder, der sich

im Innenraum des Fahrzeugs befand. Unerkannt suchten die Kriminellen mit ihrer

Beute das Weite und hinterließen einen Schaden über mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) aus Darmstadt bittet Zeugen, die den Tathergang

beobachten konnten oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, sich

mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 18.02. steht (wir haben

berichtet) bedarf weiterer Ermittlungen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Schwarzer Jeep Grand Cherokee gestohlen (DI-IK 1) / Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – In der Nacht auf Freitag (23.2.) entwendeten Kriminelle auf

bislang unbekannte Weise einen schwarzen Jeep Grand Cherokee, der in der Straße

„Altstadt“ geparkt war. An dem Jeep sind die amtlichen Kennzeichen DI-IK 1

angebracht. Aktuellen Ermittlungen zufolge beläuft sich der verursachte Schaden

auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 21 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Jeeps geben können,

werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 in

Verbindung zu setzen.

Otzberg: Schmuck und Bargeld entwendet / Zeugen nach Einbruch gesucht

Otzberg (ots) – Am Donnerstagabend (22.02.) im Zeitraum zwischen 18.30 und 20.30

Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Nachdem sie sämtliche Räume

nach Brauchbarem durchsucht hatten, flüchteten die bislang unbekannten Täter mit

Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Schaden über mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegen.

Frankfurt – Griesheim: Räuber ergreifen die Flucht

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei bislang unbekannte Männer raubten gestern Abend

(22.02.2024) einem 19-Jährigen das Mobiltelefon, als sich dieser am S-Bahnhof

Griesheim aufhielt.

Der Geschädigte wartete gegen 19:20 Uhr am Gleis 1 des S-Bahnhofs, als ihn ein

Mann ohne Vorwarnung am Hals würgte und zu Boden brachte. Der Angreifer befand

sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines jüngeren Mannes. Im weiteren

Verlauf raubten sie dem 19-Jährigen das Mobiltelefon und flüchteten gemeinsam

über die Autogenstraße in Richtung Obere Rützelstraße. Sowohl der Geschädigte

als auch ein Zeuge eilten ihnen hinterher. Hierbei versuchte einer der Männer

den Zeugen mit einem spitzen Gegenstand zu verletzten. Beide Täter konnten sich

anschließend im Bereich „Obere Rützelstraße 24“ über einen Garten von ihren

Verfolgern in unbekannte Richtung absetzen.

Personenbeschreibung:

Täter 1: Männlich, circa 50 Jahre alt; „verwahrlostes“ Erscheinungsbild;

Bekleidung: dunkle Jacke, grauer Kapuzenpullover, dunkle Jogginghose. Täter 2: Männlich, circa 18 bis 25 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß,

Vollbart, lockige Haare; Bekleidung: helle Jacke und dunkle Jogginghose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06 / 755 – 51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Donnerstag, den 22.02.2024 gegen 17:00 Uhr ereignete

sich in der Schießbergstraße Ecke Neugasse in Ober-Ramstadt eine

Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die linke Seite der Frontstoßstange eines am

Fahrbahnrand geparkten silbernen Opel Vectra von einem bislang unbekannten

Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der

Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0 mit

der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Büchnerhaus

Das Büchnerhaus in der Weidstraße geriet in der Nacht zu Freitag (23.02.) in das Visier Krimineller. Nachdem die Täter mit ihrem Versuch, gewaltsam durch die Eingangstür in das Museum zu gelangen, scheiterten, brachen sie eine Tür zum Kulturbüro der Stadt auf. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher nach ersten Schätzungen zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Ginsheim-Gustavsburg: Nach Überfall auf Taxifahrer/Tatverdächtiger in Haft

Nach einem Überfall auf einen 46 Jahre alten Taxifahrer am 8. Juli 2023 in Ginsheim, bei dem der 46-Jährige von drei Unbekannten unter anderem mittels Reizgas attackiert und seiner Tasche samt Geld und persönlichen Dokumenten beraubt wurde (wir haben berichtet), haben die Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 19 Jahre alten Mann aus Ginsheim-Gustavsburg. Unter anderem führte eine Datenauswertung des Mobiltelefons auf die Spur des Mannes. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch (21.02.) nach einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirkten Wohnungsdurchsuchung festgenommen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten verschiedene Einhandmesser, Springmesser, einen Schlagring mit integriertem Springmesser, einen verbotenen Elektroschocker und Pfefferspray. Weiterhin wurden auch 1100 Euro Bargeld von der Polizei beschlagnahmt.

Der Mann wurde am Donnerstag (22.02.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein weiterer Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein, richtet sich derweil gegen zwei 14 und 17 Jahre alte Männer. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Kriminalpolizei prüft zudem, ob der 19-Jährige noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

Stockstadt: Erdkabel bei Einbruch Container erbeutet

An einem Container auf dem Gelände einer Firma in der Straße „Die Allmen“ machten sich Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (22.02.) zu schaffen. Sie begaben sich widerrechtlich auf das Gelände und gelangten anschließend gewaltsam in den Container. Aus diesem ließen die Diebe Erdkabel mitgehen. Wie hoch der Schaden ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegen.

Erzhausen/Mörfelden-Walldorf: Mit Schusswaffe gedroht und vor Polizei geflüchtet / Festnahme von drei Tatverdächtigen

Erzhausen/Mörfelden-Walldorf (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich am Donnerstagabend (22.2.) ein Raub in Erzhausen zugetragen hat und

im Anschluss die Tatverdächtigen vor der Polizei geflüchtet sind, konnten diese

schließlich in Mörfelden-Walldorf gestoppt und festgenommen werden.

Gegen 20.30 Uhr sollen drei junge Männer auf einem Supermarktparkplatz in der

„Südliche Ringstraße“ in Erzhausen eine Frau bedroht haben. Unter Vorhalt einer

Schusswaffe sollen sie die Herausgabe ihres Autoschlüssels gefordert haben. Im

Anschluss flüchtete das Trio mit dem grauen Mazda der Frau, woraufhin die

Polizei alarmiert wurde.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife die

Flüchtigen in der Dieselstraße in Mörfelden-Walldorf feststellen, die nach

aktuellen Erkenntnissen nicht auf die Anhaltesignale der Polizei reagiert haben.

Im Anschluss soll der Fahrer des Trios auf einen Beamten zugefahren sein.

Hierbei kam es zu einer polizeilichen Schussabgabe auf den Wagen, woraufhin die

drei Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren festgenommen werden konnten.

Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen

übernommen. Über eine richterliche Vorführung wird im Laufe des Tages

entschieden.