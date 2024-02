3 Fahrzeuge nach Auffahrunfall beschädigt

BAB 6-Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen um 08 Uhr fuhr ein 37-jähriger Skoda-Fahrer die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn entlang und ordnete sich im weiteren Verlauf auf dem rechten Ausfädelungsstreifen in Richtung A 656 ein.

Hierbei übersah er den verkehrsbedingt bremsenden und vorausfahrenden 26-jährigen Daimler-Benz-Fahrer und fuhr diesem hinten auf. Im Weiteren wurde der Daimler-Benz auf einen vor ihm fahrenden Audi eines 28-Jährigen aufgeschoben. Der Gesamtschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

Sowohl bei dem Skoda als auch beim Daimler-Benz entstand ein Totalschaden. Alle drei Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben sämtliche Beteiligte unverletzt. Durch den Unfall sowie der Unfallaufnahme kam es zu Staubildungen. Gegen 09:20 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Automaten an Waschanlage aufgebrochen

Mannheim (ots) – Zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 08:30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter zwei Münzautomaten der Staubsaugeranlagen einer Waschanlage in der Spreewaldallee auf und entwendeten hieraus die Geldkassetten.

Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden wird derzeit noch im Rahmen der Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls beziffert. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug prallt gegen Mauer – PM Nr. 2

Mannheim (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 57-Jähriger mit seinem KIA auf der Casterfeldstraße stadteinwärts. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam das Auto des Fahrers um kurz nach 13:30 Uhr auf Höhe eines Autohauses nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei zwei Mal die Mittelschutzplanke. Durch diesen Impuls wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, wo es schließlich auf die Schutzplanke einer Lärmschutzwand prallte.

Zeugen bargen den 57-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack. Der Mann musste nach mehrfacher Reanimation in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es zur Sperrung des rechten Fahrstreifens. Der Schaden am KIA wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste auf Grund der Schwere der Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache.