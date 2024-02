Achtung – Hundeköder am See ausgelegt

Ketsch (ots) – Am Mittwoch meldete sich ein Zeuge, der rund um den am Kreuzwiesenweg gelegenen Anglersee mehrere mit Schrauben versehene Fleischstücke entdeckt hatte. Dabei reagierte der Zeuge vorbildlich indem er einerseits die gefährlichen Köder mitnahm und entsorgte. Andererseits fertigte er Fotos von ihnen als Beweismittel für die Polizei an.

Von den präparierten Fleischstücken, die gut 3-4 cm groß waren, konnten insgesamt drei Stück entdeckt und beseitigt werden. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Bereich noch weitere Köder ausliegen, weshalb Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer besonders achtsam sein sollten. Wer diese Köder wann ausgelegt hat, ist Gegenstand der nun vom Polizeiposten Ketsch eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61696 zu melden.

Mehrere Kabeltrommeln entwendet

Weinheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch 16:45 Uhr bis Donnerstag 13 Uhr, zerschnitt eine bisher unbekannte Täterschaft zunächst einen Maschendrahtzaun und schraubten im Anschluss ein Tor ab, um so auf das Grundstücksgelände einer Firma in der Gewerbestraße zu gelangen. Aus dem Hof entwendeten die Unbekannten insgesamt 10 Kabeltrommeln.

Im weiteren Verlauf legten sie den Weg zu den dortigen Schienen mit Holzpalletten der Firma aus und zogen über die derzeit stillgelegten Schienen die Kabeltrommeln auf die gegenüberliegende Seite. Dort verluden die Täter die Kabeltrommeln womöglich in ein Fahrzeug. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, unter 06201/1003-0, zu melden.