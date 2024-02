10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag kurz nach 07:30 Uhr fuhr ein 62-jähriger LKW-Fahrer auf einen VW auf, welcher wiederum auf einen weiteren LKW geschoben wurde. Der 62-Jährige war zuvor von der Speyerer Straße in den Cuzaring abgebogen und übersah die an der Ampel wartenden Fahrzeuge auf der Abbiegespur in den Stückerweg. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt.

Die Schadenshöhe liegt bei 10.000 Euro.

Blockierter Fahrradweg führt zu Unfall

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag hielt eine 21-Jährige um kurz vor 17 Uhr mit ihrem VW an der Speyerer Straße um die Beifahrerin auf der Höhe eines Schnellimbissrestaurants aussteigen zu lassen. Dadurch blockierte sie den dort verlaufenden Radweg. Ein 46-Jähriger, der sich der Örtlichkeit aus Richtung der Montpellierbrücke mit seinem E-Bike näherte, wich dem VW aus, indem er links an dem Hindernis vorbeifuhr.

Als der Mann wieder nach rechts auf den Radweg fahren wollte, übersah er den dort erhöhten Bordstein und kam so zu Fall. Dabei verletzte er sich nach derzeitigen Erkenntnissen schwer. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Unfall im Handschuhsheimer Feldgebiet – Radfahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Um kurz vor 9 Uhr kam es am Donnerstag an der Einmündung des Gewanns Wiesenäcker in die Ladenburger Straße zu einem Unfall. Die 69-jährige Fahrerin eines Skodas, welche auf der Ladenburger Straße unterwegs war, missachtete dabei die Vorfahrt des bevorrechtigt von rechts aus dem Gewann Wiesenäcker herannahenden 50-jährigen Radfahrers. Der vom Auto erfasste Radfahrer prallte zunächst gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe.

Anschließend wurde er zu Boden geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Da sein Gesundheitszustand zunächst unklar blieb, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen als nicht lebensbedrohlich, weshalb der Mann schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 3.000 Euro. Die 69-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Betrunkener Mann randaliert in Lokal

Heidelberg (ots) – Am Samstag 17.02.2024 betrat gegen 16 Uhr, ein 55-Jähriger ein Lokal in der Rohrbacher Straße. Dabei zeigte er sich grundlos aggressiv und beleidigend gegenüber den Gästen, so dass ein Mitarbeiter den Störenfried bat, das Lokal zu verlassen. Der 55-jährige zeigte aber nicht nur wenig Einsicht und beleidigte den 25-jährigen Mitarbeiter, sondern warf außerdem danach wahllos Stühle um.

Als die mehrfachen, erfolglosen Aufforderungen das Lokal zu verlassen nichts halfen, kündigte der 25-Jährige an, dass er die Polizei hinzuziehen werde. Das versetzte den 55-Jährigen augenscheinlich derart in Rage, dass er den anderen mit Worten und Gesten bedrohte. Dann zückte er ein kleines Küchenmesser und lief auf den Jüngeren zu.

Durch das beherzte Eingreifen eines Dritten, gelang es dem 25-Jährigen den Aggressor zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten 55-Jährigen vorläufig fest und verbrachte ihn in eine Zelle. Das Messer sowie ein ebenfalls von dem Mann mitgeführter Hammer wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen.