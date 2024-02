Polizei sucht Zeugen nach Raub von Mobiltelefon in der Südstadt

Karlsruhe (ots) – Nachdem ein 39-jähriger Mann einer 49-Jährigen am Dienstagabend in der Karlsruher Südstadt gewaltsam ein Mobiltelefon entriss, sucht die Polizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 49-Jährige gegen 17:00 Uhr auf dem Weg zu einer Straßenbahnhaltestelle, als ihr ehemaliger Lebensgefährte sie in der Augartenstraße nahe der Friedenskirche offenbar am Arm packte und versuchte sie in seinen Pkw zu ziehen.

Als ihm dies misslang, soll der 39-Jährige in die Jackentasche der Frau gegriffen haben und ihr Mobiltelefon trotz Gegenwehr gewaltsam an sich genommen haben. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, rief die 49-Jährige daraufhin um Hilfe. Passanten bemerkten die Rufe und fertigten wohl Fotos der Beteiligten. Der vermeintliche Täter stieg hierauf in seinen Pkw und fuhr mit der Beute davon.

Nachdem die Geschädigte die Polizei informierte, nahmen Polizeibeamte den Verdächtigen vorläufig fest und stellten bei der Dursuchung seines Pkw das vermeintliche Raubgut sicher. Nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen setzten die Beamten den 39-Jährigen schließlich wieder auf freien Fuß.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können oder Fotos gefertigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht – Wer hatte grün

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Südtangente bei Durlach sucht die Polizei Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe zufolge, kollidierten gegen 12.25 Uhr an einer Kreuzung im Bereich der Total Tankstelle an der Südtangente (B3) zwei Pkw miteinander.

Offenbar fuhr der 53-jährige Fahrer eines Seat auf der Bundesstraße 3 aus Richtung Landau kommend in Richtung Wolfahrtsweier. An der Kreuzung, die mit einer Lichtzeichenanlage geregelt ist, wollte der Seat-Fahrer wohl nach links in die Fiduciastraße abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Der Fahrer des Seat erlitt bei den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb wohl körperlich unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache bittet die Verkehrspolizei Karlsruhe um Zeugenhinweisen, die Angaben zur Ampelschaltung zur fraglichen Unfallzeit machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Kreis Karlsruhe

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L 560 auf HöheOberhausen-Rheinhausen. Nach derzeitigem Stand wollte ein Motorradfahrer auf der L560 in Richtung Norden gegen 15.20 Uhr offenbar einen Pkw überholen. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem Auto befand, scherte der Wagen wohl aus.

Hierbei stürzte der Motorradfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme dauert im Augenblick an. Die L560 ist hierfür zeitweise zwischen den Ausfahrten Wiesental und Neulußheim gesperrt.