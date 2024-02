Waghäusel-Wiesental – 52-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 52-jähriger polnischer Staatsangehöriger ist am Mittwochnachmittag nach

einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er

wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen

Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte am Mittwoch gegen 16 Uhr

in einer Wohnung in Waghäusel-Wiesental einer 45-jährigen Frau mit einem Messer

einen Stich in den Rücken versetzt und hierbei tödliche Verletzungsfolgen

zumindest billigend in Kauf genommen haben. Die Geschädigte kam mit einem

Rettungshubschrauber und anfänglich lebensbedrohlichen Verletzungen in ein

Krankenhaus. Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf

an der Tatörtlichkeit widerstandslos fest.

Zur Bergung der Frau aus der Wohnung war die Feuerwehr eingesetzt, was eine

kurzzeitige Sperrung der Bahnhofstraße erforderlich machte.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der

vorgeworfenen Tat – dauern an. Hinweise auf eine Gefährdung Unbeteiligter lagen

zu keinem Zeitpunkt vor.

Ettlingen – Zeugen gesucht nach Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der

Rheinstraße in Ettlingen zu einem Wohnungseinbruch.

Die bislang Unbekannten verschafften sich vermutlich über die Eingangstüre

Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrparteienhauses und

durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach bisherigem

Kenntnisstand entwendeten die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld.

Einer Anwohnerin beobachtete, wie zwei männliche Personen das Wohnhaus betraten

und sich ins Obergeschoss begaben. Sie seien rund 30 Jahre alt und etwa 165-170

cm groß gewesen. Beiden hätten dunkle halblange Haare gehabt. Die Haare eines

Verdächtigen seien lockig gewesen, die des anderen glatt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 3200 0 in

Verbindung zu setzen.