Mannheim: Nach Unfall und womöglich rücksichtslosem Verhalten – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend um 18:55 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen

einem Audi-Fahrer und einem BMW-Fahrer, bei dem der 22-jährige Audi-Fahrer

bereits im Vorfeld ein auffälliges, nicht verkehrsnormes Fahrverhalten gezeigt

haben soll. Das Polizeirevier Ladenburg sucht deshalb nun Zeugen, die hierüber

Angaben machen können oder gar durch das Fahrverhalten des 22-Jährigen

beeinträchtigt worden sind.

Der 22-Jährige fuhr mit seinem perlweißem Audi (getönte Scheiben) die

Seckenheimer Hauptstraße in Fahrtrichtung Edingen entlang, als er auf Höhe eines

Geldinstitutes sein Fahrzeug wendete und seine Fahrt in entgegengesetzter

Richtung fortsetzte. Dabei soll der 22-Jährige seinen Audi stark beschleunigt

und mit überhöhter Geschwindigkeit die Seckenheimer Hauptstraße entlang in

Fahrtrichtung der Kreuzung Seckenheimer Hauptstraße / Brückenstraße/

Kloppenheimer Straße gefahren sein. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer befuhr die

Brückenstraße aus Ilvesheim kommend, um an der Kreuzung nach links in die

Seckenheimer Hauptstraße einzubiegen. Bei grüner Ampel fuhr er in den

Kreuzungsbereich ein, während der Audi-Fahrer seinerseits das Rotlicht

missachtete und ebenfalls den Kreuzungsbereich passierte. Hier kam es dann zu

einer Kollision, bei dem der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Der BWM war nicht

mehr fahrbereit und musste, wie auch der Audi, abgeschleppt werden. Der

Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch den

Unfall wurde der Straßenbahnverkehr der RNV Linie 5 beeinträchtig, da der

Gleisbereich, auf dem sich der Unfall ereignete, während der Unfallaufnahme bis

circa 20:15 Uhr gesperrt werden musste.

Das Polizeirevier Ladenburg bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer

06203/9305-0 zu melden.

Mannheim: Holzlager brennt ab – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft steht im Verdacht am

Mittwoch um kurz vor 21 Uhr ein Holzlager auf dem Gartengelände eines Vereins im

Aufeldweg in Brand gesteckt zu haben. Eine Passantin hatte die Flammen entdeckt,

die im weiteren Verlauf auf einen in der Nähe befindlichen Unterstand sowie ein

Glashaus übergriffen. Es entstand ein Schaden von knapp 8.000 Euro. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckaraus übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des

Anfangsverdachts einer Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621-83397-0 zu melden.