Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 23-Jährige fuhr am Mittwoch mit einem

Ford auf der Sinsheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Zur gleichen Zeit war ein

60-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Leimen unterwegs.

Am Kreuzungspunkt der beiden Straßen kam es um kurz nach 9 Uhr zu einem Unfall,

da nach derzeitigem Ermittlungsstand die Autofahrerin dem Radfahrer die Vorfahrt

nach. Durch die Kollision kam der 60-Jährige zu Fall und verletzte sich dabei

leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 1.500 Euro. Das Polizeirevier

Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wartepflicht missachtet und Unfall verursacht; Rund 40.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag gegen 11 Uhr fuhr eine

74-jährige VW-Fahrerin die K 4281 von Daisbach kommend entlang. Zum selben

Zeitpunkt befuhr eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin die L 549 von Neidenstein

kommend nach Waibstadt. Im folgenden Einmündungsbereich beider Straßen übersieht

die 74-Jährige die bevorrechtigte Hyundai-Fahrerin und kollidierte mit dieser.

Durch den Zusammenstoß wurde der 36-jährige Mitfahrer des Hyundai leicht

verletzt. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus lehnte er jedoch ab.

Glücklicherweise wurden die beiden Fahrerinnen nicht verletzt. Sie wurden jedoch

vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Totalschaden, der auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt wird.

Aufgrund der Beschädigungen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: BAB 5 – Weinheim Richtung Heidelberg – Verkehrsunfall – PM Nr. 4 – Zeugenaufruf nach Ersthelfer

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am Freitagabend um 19:15 Uhr ein

Gelenkbus an der Anschlussstelle Ladenburg entgegen der Fahrtrichtung auf die

BAB 5 auffuhr und verunfallte, sucht der

Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, nun dringend nach weiteren Zeugen

des Unfalls. Der Gesundheitszustand der 59-jährigen Beifahrerin des Audi

verschlechterte sich zunehmend, sodass derzeit Lebensgefahr nicht auszuschließen

ist. Die Hintergründe, weshalb der Busfahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die

Bundesautobahn auffuhr sowie ein Wendemanöver auf der Autobahn einleitete, sind

weiterhin unklar. Nach dem Unfall hielt ein männlicher, unbekannter Autofahrer

am Seitenstreifen, um erste Hilfe zu leisten. Nach Eintreffen der Polizei und

einer anschließenden kurzen informatorischen Befragung verließ dieser die

Unfallstelle, jedoch ohne dessen Personalien festgestellt zu haben. Daher sucht

der Verkehrsdienst Mannheim nun nach dem männlichen Autofahrer, welcher mit

Schweizer Zulassung unterwegs war sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch

das Wendemanöver des Busses gefährdet wurden. Dies werden gebeten, sich unter

Tel.: 0621/47093-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu

setzen.

Kronau/ Landkreis Karlsruhe/ BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten

Kronau/ Landkreis Karlsruhe/ BAB 5 (ots) – Um kurz vor 13:30 Uhr konnten die

nach einem Auffahrunfall auf der BAB 5 in Richtung Heidelberg gesperrten

Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Sukzessive kommt es zu einem Rückgang

des Rückstaus. Die Unfallermittlungen dauern an.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet – Zeugenaufruf!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und

Mittwochmorgen, 07 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ein E-Bike

der Marke Cube aus einer Garage in der Straße „Hinter den Bergen“. Das

zusätzlich mit einem Schloss gesicherte Fahrrad hatte einen Wert von rund 2.000

Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des

Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0

in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Abbiegen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch fuhr ein 20-Jähriger mit

seinem Mercedes auf der Mannheimer Landstraße von Schwetzingen in Richtung

Friedrichsfeld. Als er um kurz nach 18:30 Uhr nach links auf die Auffahrt zur B

535 abbiegen wollte, übersah er den aus Richtung der Friedrichsfelder Landstraße

entgegenkommenden Smart eines 37-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sich der

Smartfahrer leicht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Totalschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Die Autos

wurden abgeschleppt. Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen einer

fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Kronau/ Landkreis Karlsruhe/ BAB 5: Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten

Kronau/ Landkreis Karlsruhe/ BAB 5 (ots) – Gegen 11 Uhr ereignete sich am

Donnerstag ein Auffahrunfall auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau

und dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand fuhr ein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf ein

auf der mittleren Fahrspur befindliches Fahrzeug auf. Die beiden Insassen des

vorausfahrenden Fahrzeugs kamen mutmaßlich leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme mussten die rechte und die mittlere Fahrspur

gesperrt werden. Im betroffenen Bereich kommt es derzeit zu einem Rückstau von

knapp 5 Kilometer.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Junger Fahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch fuhr ein 22-Jähriger mit einem

Audi auf der Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Edingen. Auf Höhe einer

Bankfiliale wendete er und fuhr in Richtung der Kreuzung zur Brückenstraße. Aus

eben dieser Brückenstraße wollte ein 45-Jähriger mit seinem BMW um kurz vor 19

Uhr nach links in die Seckenheimer Hauptstraße abbiegen. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand missachtete der Audi-Fahrer das Rotlicht an der Ampel und

kollidiert so mit dem abbiegenden BMW. Durch den Zusammenprall verletzte sich

der 45-Jährige leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein

Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf gut 13.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zur

Sperrung der Gleise der Straßenbahnlinie 5. Erst knapp eine Stunde später konnte

die Unfallstelle wieder freigegeben werden. Das Polizeirevier Ladenburg nahm die

Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203-9305-0 zu melden.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer rammt Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch fuhr ein 37-Jähriger mit seinem

Fahrrad auf dem Radweg, welcher neben der K 4155 entlangführt. Als er gegen 19

Uhr an den Kreisverkehr an der Leimbachstraße gelangte, kamen ihm drei junge

Männer auf E-Scootern entgegen. Diese beanspruchten die gesamte Breite des

Radwegs für sich und machten keine Anstalten, Platz für den herannahenden

Radfahrer zu machen. Selbst als der 37-Jährige noch einen Warnruf von sich gab,

änderte sich nichts am Verhalten der E-Scooter-Fahrer, so dass es zur Kollision

zwischen dem Radfahrer und einem der E-Scooter-Fahrer kam. Hierbei prallte der

Lenker des E-Scooters gegen die Hand des 37-Jährigen, wodurch dieser sich eine

blutende Wunde zuzog. Zudem wurde auch das Fahrrad in Mitleidenschaft gezogen.

Anstatt sich aber zu entschuldigen, drohte der unbekannte E-Scooter-Fahrer dem

Verletzten, so dass dieser weiterfuhr, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger

Körperverletzung. Der Unfallverursacher wird als ungefähr 20 Jahre alt

beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug einen weißen oder beigen Mantel.

Er entsprach einem orientalischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-5709-0 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro nach Diebstahl auf Baustelle – Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem eine unbekannte Täterschaft in der

Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, zunächst einen mit

Schrauben gesicherten Bauzaun öffnete, um sich so Zutritt auf eine Baustelle in

der Richard-Strass-Straße zu verschaffen, brachen diese im Anschluss einen

verschlossenen Baucontainer auf. Hieraus entwendeten die Unbekannten mehrere

Baustellengeräte im Wert von rund 3.000 Euro. Aufgrund der Menge des Diebesguts

wird davon ausgegangen, dass die Geräte womöglich mit einem Fahrzeug

abtransportiert wurden.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten

konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Ladenburg, unter der Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu

setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Rund 500 Meter Kupferkabel entwendete eine

bisher unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Dienstag, 23:30 Uhr, bis Mittwoch,

07:00 Uhr, von dem Areal einer Großbaustelle in der Viernheimer Straße. Das

Diebesgut wurde womöglich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Ersten Schätzungen

zufolge beläuft sich der Diebstahlschaden auf einen niedrigen fünfstelligen

Betrag. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeirevier Weinheim haben

bereits erste Spuren gesichert und bitten nun Zeugen, die verdächtige Personen

oder ein Fahrzeug in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.:

06201/1003-0 zu melden.