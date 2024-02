Heidelberg: Junge Frau wird von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag überquerte eine 21-Jährige gegen 05:40 Uhr die

Straßenbahnschienen am Czernyring in der Nähe der Haltestelle Hauptbahnhof-Süd.

Dabei übersah sie die aus Richtung der Montpellierbrücke herannahende

Straßenbahn. Der 34-jährige Straßenbahnfahrer leitete zwar sofort eine

Gefahrenbremsung ein, aber konnte eine Kollision sowie ein Mitschleifen der Frau

nicht mehr verhindern. Die 21-Jährige erlitt durch den Unfall schwere

Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Warum die junge

Frau die Straßenbahn übersehen hatte und ob die von ihr getragenen Kopfhörer

hierfür mitursächlich waren, ist Gegenstand der vom Verkehrsdienst Heidelberg

eingeleiteten Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

Heidelberg: Unbekannte zerkratzen PKW – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch zwischen 6:45 Uhr und 16:15 Uhr zerkratzen

bislang unbekannte Täter einen Opel in der Straße Sandwingert. Der Schaden,

welcher sich nahezu auf der Beifahrerseite erstreckt, liegt bei rund 2500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/3418-0 entgegengenommen.

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfall mit zwei Radfahrern gesucht

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 17:50 Uhr kollidierten in der

Kurfürsten-Anlage zwei sich entgegenkommende Radfahrer miteinander, nachdem sie

ersten Ermittlungen zufolge einem Fußgänger ausweichen wollten. Durch den

Frontalzusammenstoß wurde ein 33-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt und

musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Unfallgegner verletzte

sich nur leicht. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und sucht nun Zeugen, insbesondere eine Gruppe Fußgänger, welche den

Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4111 zu melden.