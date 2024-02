Rucksack auf Supermarktparkplatz entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Einen Rucksack mit diversen Dokumenten haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Nettomarktes am Mittwochnachmittag entwendet. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, als die Eigentümerin kurzzeitig abgelenkt war und entwendeten den Rucksack aus dem Einkaufswagen. Täterhinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Sachbeschädigung in Parkhaus

Eisenberg (ots)

Bereits in der Nacht vom 07. auf den 08.02.24 haben unbekannte Täter Hinweisschilder, eine Metalltür, sowie eine Leuchte mit dem Schriftzug „Smoke“ im Parkhaus der Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg beschmiert. Bitte um Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.