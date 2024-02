Sturmwarnung

A61/A63 Rheinhessen (ots) – Aufgrund der angekündigten Wetterlage mit Sturm- und

Orkanböen bis zu 90km/h in der Abend- und Nachtstunden hat die Polizei die

zulässigen Geschwindigkeiten im Bereich Alzey auf der Alzeyer Talbrücke (A 61)

und der Weinheimer Talbrücke (A 63) reduziert. Die Polizei bittet um angepasste

Fahrweise. Insbesondere Fahrer von leichten und/oder hohen Fahrzeugen werden

gebeten, sich ggfs. Alternativrouten zu suchen.

Mainz – Bad Kreuznach – Festnahme mehrerer Personen nach erpresserischem Menschenraub – gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und dem PP Mainz

Mainz – Bad Kreuznach (ots) – Nachdem ein 19-Jähriger zunächst von mehreren

Tätern zur Herausgabe von Bargeld gezwungen wurde, hielten diese ihn am

gestrigen Mittwoch über mehrere Stunden fest und erpressten Geld.

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnte der Geschädigte in einem PKW im

Beisein mehrerer Personen angetroffen werden. Der dringende Tatverdacht

erhärtete sich gegen zwei männliche Beschuldigte im Alter von 18 und 19 Jahren.

Diese wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am

Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die

Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen führt das K 11 des Polizeipräsidiums Mainz. Weitere

Informationen können aufgrund des frühen Ermittlungsstadiums und zur Wahrung der

schutzwürdigen Interessen der beteiligten Personen derzeit nicht bekannt gegeben

werden.

Mainz – Innenstadt Gestohlenes Handy zum Verkauf angeboten

Mainz – Innenstadt (ots) – Am gestrigen Tag meldete sich ein Mann bei der

Polizei, um sein Smartphone abzugeben. Er hatte das Gerät über ein

Online-Anzeigen-Portal erworben und am Mainzer Bahnhof von einem Verkäufer

übergeben bekommen. In einem Handyladen wollte er das Gerät schließlich

entsperren lassen und erfuhr auf diesem Weg, dass das Smartphone als „gestohlen“

gemeldet wurde. Offenbar war das Handy bereits im November 2023 in Hessen

gestohlen worden.

Die Ermittlungen im Strafverfahren wegen Hehlerei wurden aufgenommen.

Tipps zum Schutz vor Internet-Kriminalität oder Betrugsmaschen sind zu finden

unter: www.polizei-beratung.de

Mainz – Bretzenheim Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Mainz – Bretzenheim (ots) – Am 21.02.2024, zwischen 11:00 – 13:35 Uhr kam es in

einem Mehrfamilienhaus im Südring zu einem Wohnungseinbruch. Die Kinder der

Wohnungsmieter waren von der Schule nach Hause gekommen und hatten eine

Beschädigung an der Wohnungstür bemerkt. Unbekannte Täter hatten offenbar die

Wohnungstür im 1.OG aufgehebelt und anschließend die Räume durchwühlt. Hierbei

erbeuteten sie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.