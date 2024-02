Kandel – Distanzelektroimpulsgerät stoppt Randalierer

Mittwochnachmittag wurde eine randalierende Person in der Röntgenstraße gemeldet, welche mit einer Haushaltsschere hantiere und Passanten anpöble. Vor Ort konnte ein 47-jähriger polizeibekannter Mann festgestellt werden. Da er den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete und sich weiter bedrohlich zeigte, wurde das Distanzelektroimpulsgerät (bekannt unter „Taser“) eingesetzt. Der alkoholisierte Mann wurde im Anschluss gefesselt und zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Anschließend folgte die Fahrt in eine psychiatrische Fachklinik. Die betroffenen Passanten und die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Wörth – Verkehrskontrollen

Auch am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Wörth schwerpunktmäßig Lastkraftwagen und Transporter. Es ergaben sich insgesamt 45 Verstöße. Neben Ladungsverstößen, nicht angelegten Gurten, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Handynutzungen wurden diverse weitere Verstöße geahndet. Drei LKW-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lustadt – Zigarettenautomat gesprengt

Am 21.02.2024 wurde um 01:45 Uhr durch unbekannte Täter ein in der Straße „Am Unteren Griesweg“ aufgehängter Zigarettenautomat gesprengt und Zigaretten und Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.