24-Jähriger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Dienstagabend (20.02.2024) kontrollierten Polizeikräfte in der Böhlstraße einen 24-Jährigen. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnten geringe Mengen Kokain in verkaufsfertigen Portionen aufgefunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Unterkunft des Mannes, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurden insgesamt knapp 120 Gramm Kokain und über 200 Gramm Marihuana sichergestellt. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und gestern, 21.02.2024, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall in Rohrlachstraße – Hinweise erbeten

Am 21.02.2024, gegen 18:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Rohrlachstraße/Frankenthaler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Radfahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der weitere Unfallbeteiligte, ein 29-jähriger Autofahrer, erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,0 Promille. Auch anderweitige Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei zum genauen Unfallhergang wurde aufgenommen. Hierzu wurde von der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter beauftragt.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfalls bitten wir außerdem dringend um Hinweise aus der Bevölkerung! Sie haben den Unfall beobachtet oder können Angaben machen? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Verwaltungsgebäude

Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 20.02., 12 Uhr bis 21.02.2024, 7 Uhr in ein Verwaltungsgebäude in der Luitpoldstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . 2

Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (20.02.2024) auf Mittwoch (21.02.2024) in eine Gartenlaube in der Stifterstraße ein. Hierbei wurden ein Kompressor, ein Akkuschrauber und eine Kettensäge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zu einem weiteren Einbruch in einer Gartenparzelle kam es in dem Zeitraum vom 18.02 bis 20.02.2024. Unbekannte schnitten den Gartenzaun des Gartengrundstücks im Ostring auf und entwendeten Werkzeug und ein Verlängerungskabel im Gesamtwert von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigung an Sportplatz

Unbekannte beschädigten in dem Zeitraum vom 16.02. bis 20.02.2024 die Regenrinnenverkleidung eines Gebäudes an einem Sportplatz in der Hermann-Hesse-Straße. Darüber hinaus wurde ein Fußballtor beschädigt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von 3.500 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Wohnung

Unbekannte brachen am Mittwoch (21.02.2024) zwischen 5 und 14.38 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rottstraße ein. Aus der Wohnung wurde ein niedriger vierstelliger Geldbetrag entwendet. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an der Tür in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.