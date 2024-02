Einbruch in Wohnhaus

Böhl-Iggelheim (ots)

Unbekannte brachen im dem Zeitraum vom 08.02. bis 21.02.2024 in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wasserturm in Böhl-Iggelheim ein. Aus dem Wohnhaus wurden Münzen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf circa 300 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.