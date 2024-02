Speyer – Unfall auf dem Schulweg

Am Mittwochmorgen, gegen 07:50 Uhr überquerte eine 11-jährige Schülerin fußläufig die Judengasse auf dem Weg zu ihrer Schule. Hierbei kam sie aufgrund von Bodenunebenheiten, ohne weitere äußere Einwirkungen zu Fall, stürzte auf die rechte Körperseite und verletzte sich am rechten Knie. Beim Aufstehen des Mädchens fuhr ein dunkler PKW an ihr vorbei, leitete noch eine Bremsung ein, berührte sie jedoch vermutlich am rechten Oberarm. Anschließend entfernte sich der dunkle PKW in Richtung der kleinen Pfaffengasse. Die Mitteilung über den Vorfall an die Polizei erfolgte zeitverzögert, das Mädchen befand sich bereits in der Schule. Die 11-Jährige klagte über leichte Schmerzen im rechten Oberarm.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem dunklen PKW geben? Zeugen, oder der PKW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.